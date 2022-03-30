Психолог назвала основные стратегии защиты от насильника

Избежать насилия, оказавшись со злоумышленником в замкнутом помещении, можно, сломав его сценарий. Стратегии защиты в таких случаях в беседе с «Мослентой» перечислила психолог Полина Ляпина. По словам специалиста, агрессор, как правило, желает получить полный контроль и власть над жертвой.

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Его планам не суждено будет сбыться, если жертва продемонстрирует спокойствие. Может сработать и проявление сочувствия к насильнику, желание успокоить его. Другая стратегия – стать непривлекательной для преступника любым способом, вплоть до недержания. Нарушить план злоумышленника может и нестандартное поведение. Так, агрессора поставит в тупик фраза: «Ура, наконец-то это случится».

Однако, по словам Ляпиной, главное все же – стараться избегать подобных ситуаций, не оказываться с незнакомцами в замкнутых или уединенных пространствах: подъездах, лифтах, переулках, автомобилях.

При встрече с насильником в местах, где могут пройти люди, следует громко позвать на помощь. Это может спугнуть злоумышленника.

«Также можно сообщить, что вас встречают или вы отправили знакомым свою геолокацию. Это нарушает ожидаемый ход события, у насильника включается страх», – порекомендовала Ляпина.

При этом, специалист посоветовала всем, кто пережил хотя бы попытку изнасилования, обращаться за психологической помощью.