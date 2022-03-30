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35 минут назад

Сломать сценарий: психолог перечислила стратегии защиты от насильника

Мир24Мир24иещё 1

Избежать насилия, оказавшись со злоумышленником в замкнутом помещении, можно, сломав его сценарий. Стратегии защиты в таких случаях в беседе с «Мослентой» перечислила психолог Полина Ляпина. По словам специалиста, агрессор, как правило, желает получить полный контроль и власть над жертвой.

Психолог назвала основные стратегии защиты от насильника
Фото: МИР24МИР24

Его планам не суждено будет сбыться, если жертва продемонстрирует спокойствие. Может сработать и проявление сочувствия к насильнику, желание успокоить его. Другая стратегия – стать непривлекательной для преступника любым способом, вплоть до недержания. Нарушить план злоумышленника может и нестандартное поведение. Так, агрессора поставит в тупик фраза: «Ура, наконец-то это случится».

Однако, по словам Ляпиной, главное все же – стараться избегать подобных ситуаций, не оказываться с незнакомцами в замкнутых или уединенных пространствах: подъездах, лифтах, переулках, автомобилях.

При встрече с насильником в местах, где могут пройти люди, следует громко позвать на помощь. Это может спугнуть злоумышленника.

«Также можно сообщить, что вас встречают или вы отправили знакомым свою геолокацию. Это нарушает ожидаемый ход события, у насильника включается страх», – порекомендовала Ляпина.

При этом, специалист посоветовала всем, кто пережил хотя бы попытку изнасилования, обращаться за психологической помощью.

«Важно понимать, что попытка насилия – это тоже травма. Жертва насилия, вспоминая эти моменты, переживает события заново как реальные, повторно испытывает стресс. Мозг не различает сигнал, реально это происходит или это просто воспоминания. Обязательно обратитесь к специалисту, он поможет пережить этот опыт и избавиться от страхов», – пояснила она.

Психология,
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