Как психотерапия помогает на работе

Специалисты отмечают устойчивый тренд на внедрение корпоративной психотерапии и заинтересованность в других способах психологической поддержки сотрудников. Психологи ведут семинары, проводят консультации с сотрудниками компаний и способствуют улучшению трудовых отношений. Рассказываем, как корпоративная психотерапия помогает в трудовых отношениях и как сотрудники могут самостоятельно поддерживать друг друга.

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Запросы на психологические консультации исходят и от крупных компаний, и от стартапов в различных сферах: от IT до производств и грузоперевозок. Как правило, они связаны с тревогой и стрессом сотрудников – естественными реакциями на негативные явления и резкие изменения в жизни общества. Ряд запросов связан с более узкой проблематикой: например, вопросами преодоления разногласий с окружающими и поддержкой тех, кто оказался в кризисной ситуации.

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«Полагаю, все мы за последнее время убедились в том, как важно поддерживать ментальное здоровье и помогать окружающим, в том числе руководителям, сотрудникам и коллегам»,

– говорит эксперт сервиса по подбору психологов Alter Ирина Аллеман.

Помимо корпоративной психотерапии, в рамках которой сотрудники могут обращаться за индивидуальными консультациями к психологам, возможны и другие корпоративные форматы психологической поддержки. Например, популярны чаты с психологом или тематические вебинары, на которых можно задать вопросы специалисту и научиться методикам самопомощи.

Кандидат психологических наук и основательница проекта «Вольта» Наталья Кисельникова объясняет, как помочь при стрессовых деформациях работников.

Как сотрудники могут поддерживать друг друга?

Здесь важно придерживаться основных принципов первой психологической помощи, которые могут оказывать люди без специального образования. Необходимо сохранять безоценочность и понимать, что каждый из нас имеет право на разные чувства – страха, растерянности, гнева. Даже если человек объективно находится в безопасности, вдали от травмирующих обстоятельств, его субъективная реакция на них не должна обесцениваться.

Многие люди находятся в эмоционально несбалансированном состоянии, их реакции на острый стресс отличаются от привычного поведения. Кто-то становится более агрессивным и нервным, кто-то – наоборот, уходит в себя и становится более дистанцированным. Это особенно важно понимать, чтобы не оценивать чужие эмоции с точки зрения их правильности или неправильности. Более того, также стоит помнить о том, что любая подобная реакция – это реакция на стрессовые обстоятельства, а не на вас лично.

Как создавать благополучную обстановку вокруг себя самостоятельно?

В первую очередь, можно проявить внимательность к признакам психологического благополучия или неблагополучия у себя. Здесь работает принцип «кислородной маски»: сначала важно надеть ее на себя, а затем – на других. Не забывайте и о приемах психогигиены и старайтесь поддерживать тот образ жизни, который помогает вам чувствовать себя хорошо физически – с полноценным сном, питанием, физической активностью, дыхательными и медитативными практиками.

Не менее важно в кризисные моменты бережно и чувствительно относиться к поведению и поступкам людей вокруг себя, спрашивать об их самочувствии и потребностях, если вы чувствуете в себе возможность их поддержать. Сейчас очень большую роль играют социальные связи и социальная поддержка – готовность и демонстрация готовности прийти на помощь эмоционально, физически или материально, комментирует Кисельникова.

Когда вам или коллеге нужна поддержка

Признаки, связанные с нашим телом/физическим здоровьем. К ним можно отнести слабость, головные боли, проблемы со сном, нарушение аппетита, резкие потеря или набор веса. Поведенческие признаки. Неспособность фокусироваться на работе, увеличение количества ошибок при решении рутинных и простых задач, увеличение потребления стимулирующих веществ – кофеина, алкоголя, сигарет, снижение мотивации и вовлеченности в работу, неспособность справиться с нагрузкой, проблемы с памятью. Признаки, связанные с отношениями. Повышенная конфликтность, раздражительность, агрессия или, наоборот, стремление изолироваться, избегание социальных контактов, дистанцированность. Эмоциональные признаки. Изменение настроения, апатия, раздражительность, подавленность, грусть, неустойчивость эмоций и их резкая сменяемость. Эти признаки можно разделить на четыре группы: