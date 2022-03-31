Как психотерапия помогает на работе

Специалисты отмечают устойчивый тренд на внедрение корпоративной психотерапии и заинтересованность в других способах психологической поддержки сотрудников. Психологи ведут семинары, проводят консультации с сотрудниками компаний и способствуют улучшению трудовых отношений. Рассказываем, как корпоративная психотерапия помогает в трудовых отношениях и как сотрудники могут самостоятельно поддерживать друг друга.
Запросы на психологические консультации исходят и от крупных компаний, и от стартапов в различных сферах: от IT до производств и грузоперевозок. Как правило, они связаны с тревогой и стрессом сотрудников – естественными реакциями на негативные явления и резкие изменения в жизни общества. Ряд запросов связан с более узкой проблематикой: например, вопросами преодоления разногласий с окружающими и поддержкой тех, кто оказался в кризисной ситуации.
«Полагаю, все мы за последнее время убедились в том, как важно поддерживать ментальное здоровье и помогать окружающим, в том числе руководителям, сотрудникам и коллегам»,
– говорит эксперт сервиса по подбору психологов Alter Ирина Аллеман.
Помимо корпоративной психотерапии, в рамках которой сотрудники могут обращаться за индивидуальными консультациями к психологам, возможны и другие корпоративные форматы психологической поддержки. Например, популярны чаты с психологом или тематические вебинары, на которых можно задать вопросы специалисту и научиться методикам самопомощи.
Кандидат психологических наук и основательница проекта «Вольта» Наталья Кисельникова объясняет, как помочь при стрессовых деформациях работников.
Здесь важно придерживаться основных принципов первой психологической помощи, которые могут оказывать люди без специального образования. Необходимо сохранять безоценочность и понимать, что каждый из нас имеет право на разные чувства – страха, растерянности, гнева. Даже если человек объективно находится в безопасности, вдали от травмирующих обстоятельств, его субъективная реакция на них не должна обесцениваться.
Многие люди находятся в эмоционально несбалансированном состоянии, их реакции на острый стресс отличаются от привычного поведения. Кто-то становится более агрессивным и нервным, кто-то – наоборот, уходит в себя и становится более дистанцированным. Это особенно важно понимать, чтобы не оценивать чужие эмоции с точки зрения их правильности или неправильности. Более того, также стоит помнить о том, что любая подобная реакция – это реакция на стрессовые обстоятельства, а не на вас лично.
В первую очередь, можно проявить внимательность к признакам психологического благополучия или неблагополучия у себя. Здесь работает принцип «кислородной маски»: сначала важно надеть ее на себя, а затем – на других. Не забывайте и о приемах психогигиены и старайтесь поддерживать тот образ жизни, который помогает вам чувствовать себя хорошо физически – с полноценным сном, питанием, физической активностью, дыхательными и медитативными практиками.
Не менее важно в кризисные моменты бережно и чувствительно относиться к поведению и поступкам людей вокруг себя, спрашивать об их самочувствии и потребностях, если вы чувствуете в себе возможность их поддержать. Сейчас очень большую роль играют социальные связи и социальная поддержка – готовность и демонстрация готовности прийти на помощь эмоционально, физически или материально, комментирует Кисельникова.
При этом каждый из этих признаков по отдельности может быть вызван острым стрессом и быть кратковременным, преходящим явлением. Однако если признаки проявляются группой, удерживаются более двух-трех недель, периодически проявляются и исчезают, выражаются в крайне резкой форме, то это означает, что человек нуждается в дополнительной поддержке. И, возможно, даже в обращении к специалисту – психологу или психотерапевту, добавляет Кисельникова.