Как тревожность может разрушить жизнь

Как тревожность управляет нашей жизнью и как себе помочь в сложные периоды, читайте в материале «Рамблера».
Тревога вредит нам во всех сферах жизни. Во-первых, мы сами испытываемых дискомфорт, во-вторых, тревога может быть триггером для обострения различных хронических заболеваний, в том числе и психических. Тревога также может создавать и психосоматические симптомы: ощущение боли, дискомфорта в теле, при том что физической болезни нет.
Из-за тревоги снижаются концентрация внимания и уверенность в себе. Вместе со снижением концентрации снижается память. Нам становится сложнее справляться со своими обычными обязанностями, а дополнительные нагрузки и вовсе ухудшают настроение, приводят к панике и даже выгоранию.
Тревога мешает выстраивать отношения с окружающими людьми. Когда человек тревожится, но не показывает это никому, люди все равно вербально это считывают. Так работает наш мозг: мы по невербальным знакам, которые подает человек, понимаем, что кто-то находится рядом в тревоге. Соответственно, как только окружающие понимают, что дискомфорт идет от конкретного лица, то отношения становятся хуже, начинаются конфликты.Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
С тревогой, безусловно, надо разобраться. Обвинять в своей тревоге обстоятельства или окружающих людей совершенно бессмысленно. Потому что у всех есть те или иные сложности или проблемы, стрессовые ситуации. Никто от них не может оградиться на 100%. Тут вопрос, как мы к этому адаптируемся, как мы с этим справляемся, как мы пытаемся это решить.
Безусловно, нужно смотреть: либо тревога является симптомом какого-то психического заболевания (например, той же тревожной депрессии), и лечить ее нужно лекарствами, либо это психотерапевтическая проблема, которую можно исправить с помощью психотерапии у психолога (или психотерапевта).
Стоит отметить, что есть люди, которые, наоборот, намерено показывают всем, что они тревожатся. Они пытаются «зарядить» окружающих тем, что они тревожатся. В этом случае непонимание окружающих усиливается из-за дискомфорта, который создает человек с тревогой. И отношения в семье, на работе также будут ухудшаться. Совместные проекты, совместные дела, совместная жизнь будут иметь низкое качество, а могут и вовсе полностью исчезнуть из жизни человека.
Если копнуть еще глубже, с помощью тревоги многие люди пытаются манипулировать. Самый банальный пример: дети приходят поздно домой, и родители им говорят: «Я за тебя очень волнуюсь, я за тебя очень тревожусь». И очень часто за этим «тревожусь» следует какая-то манипуляция, то есть я за тебя тревожусь, поэтому не ходи туда, не делай так и тому подобное. И это происходит не только с детьми. Это происходит и между коллегами, и между мужем и женой.Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®