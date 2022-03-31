Как тревожность может разрушить жизнь

С тревогой, безусловно, надо разобраться. Обвинять в своей тревоге обстоятельства или окружающих людей совершенно бессмысленно. Потому что у всех есть те или иные сложности или проблемы, стрессовые ситуации. Никто от них не может оградиться на 100%. Тут вопрос, как мы к этому адаптируемся, как мы с этим справляемся, как мы пытаемся это решить.



Безусловно, нужно смотреть: либо тревога является симптомом какого-то психического заболевания (например, той же тревожной депрессии), и лечить ее нужно лекарствами, либо это психотерапевтическая проблема, которую можно исправить с помощью психотерапии у психолога (или психотерапевта).



Стоит отметить, что есть люди, которые, наоборот, намерено показывают всем, что они тревожатся. Они пытаются «зарядить» окружающих тем, что они тревожатся. В этом случае непонимание окружающих усиливается из-за дискомфорта, который создает человек с тревогой. И отношения в семье, на работе также будут ухудшаться. Совместные проекты, совместные дела, совместная жизнь будут иметь низкое качество, а могут и вовсе полностью исчезнуть из жизни человека.



Если копнуть еще глубже, с помощью тревоги многие люди пытаются манипулировать. Самый банальный пример: дети приходят поздно домой, и родители им говорят: «Я за тебя очень волнуюсь, я за тебя очень тревожусь». И очень часто за этим «тревожусь» следует какая-то манипуляция, то есть я за тебя тревожусь, поэтому не ходи туда, не делай так и тому подобное. И это происходит не только с детьми. Это происходит и между коллегами, и между мужем и женой.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®