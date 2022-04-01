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1 час назад

Чем опасна депрессия, возникающая после инфаркта

Ferra.ru

Исследователи из американского Charleston Area Medical Center проанализировали около полумиллиона историй болезни с диагностированным инфарктом и пришли к выводу, что у людей, перенесших инфаркт и впавших на этом фоне в депрессию, на 50% возрастает риск инсульта.

Чем опасна депрессия, возникающая после инфаркта
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные сравнили истории болезни тех, кто впал в депрессию после инфаркта и тех, кто этим не страдал. Были изучены записи из различных медицинских учреждений по всем США. Выяснилось, что 10,5% людей после инфаркта столкнулись с депрессией, при этом каждый шестой уже страдал этим психическим расстройством.

В итоге у 12% перенесших инфаркт и впавших в депрессию в дальнейшем происходили инсульты, а среди тех, у кого депрессии не было, таких людей оказалось 8,3%, что составялет разницу примерно в 50%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Психология,
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