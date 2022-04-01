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42 минуты назад

Эксперт объяснил, что о характере человека может рассказать его смех

РИАМОиещё 2

Специалист по поведенческой психологии Артем Павлов рассказал, что по смеху легко определить психотип человека, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт объяснил, что о характере человека может рассказать его смех
Фото: РИАМОРИАМО

Почти все невербальные сигналы человека находятся под контролем подсознания, а вербальные, например, речь, наоборот, осознанно контролируются людьми. Смех же находится в пограничной зоне между ними. По его словам, если человек редко смеется или ограничивается скромной улыбкой, можно сказать, что он плохо выражает свои эмоции. Нередко такие люди не осознают, зачем это делать.

Как отметил эксперт, люди с подобным психотипом нередко решают связать свою жизнь со строительной сферой или руководством.

Наоборот, открытый и раскатистый смех является признаком демонстративного психотипа. Люди, открыто выражающие свои эмоции, предпочитают находиться в центре внимания. Чаще всего они выбирают творческие профессии.

Тревожные люди, как правило, сдерживают свои эмоции и не смеются в полную силу. Их смех больше похож на хихиканье. Такие люди предпочитают сосредоточенную работу, например, в бухгалтерии.

Психология,Артем Павлов,
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