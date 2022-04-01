Что делать, если кажется, что вас никто не любит

Важно также не забывать о детских травмах, которые до сих пор могут влиять на вас. Это связано с тем, что недостаток любви во многом идет из детства. Эта травма как яма, сколько туда любви не направляй, всегда будет мало, всегда будет недостаточно. И когда мы требуем эту любовь извне, в этот момент в нас говорят травмы, а не мы сами. Важно проработать эту травму с психотерапевтом, заполнить недостаток любви в прошлом, и только тогда нам будет достаточно любви от окружающих людей в настоящем. Потому что во всех остальных вариантах человеку всегда будет мало любви. Как обычно, важно сместить фокус внимания на себя и разобраться, почему мы попадаем в такую ситуацию, почему у нас возникают такие чувства.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®