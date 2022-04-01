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32 минуты назад

Что делать, если кажется, что вас никто не любит

Мира Маркина
Вероника Петровна Сысоеваэксперт

Постоянно переживаете, что о вас подумают, как отреагируют на тот или иной ваш поступок, как вас оценивают окружающие? «Рамблер» поговорил с психологом Вероникой Сысоевой и выяснил, что делать, если вы боитесь потерять любовь близких.

Что делать, если кажется, что вас никто не любит
Фото: Кадр из сериала «13 причин почему»Кадр из сериала «13 причин почему»
В первую очередь нужно понять, что каждый человек выражает любовь по-разному: кто-то это делает словами, кто-то заботой, кто-то подарками. И второй вопрос, какое у нас восприятие любви, как вы ее считываете. Бывает так, что близкие делают все возможное, чтобы показать и проявить свою любовь, но вы ее как будто бы не видите, потому что человек не говорит на «вашем» языке любви. В таком случае нам кажется, что нас никто не любит, а по факту это совершенно не так. Это оказывается ложным убеждением, ложной трактовкой.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
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Эксперт считает, что в таких случаях важно разобраться со своим языком любви и с языком любви ваших близких и договориться, кто и с кем на каком языке говорит. По мнению Сысоевой, если мы не говорим на языке любви друг друга, кажется, что отношения рушатся, что люди друг друга не любят (хотя это совершенно не так), и все идет не в ту сторону, в которую бы хотелось: отношения заканчиваются расставаниями, обидами.

Важно также не забывать о детских травмах, которые до сих пор могут влиять на вас. Это связано с тем, что недостаток любви во многом идет из детства. Эта травма как яма, сколько туда любви не направляй, всегда будет мало, всегда будет недостаточно. И когда мы требуем эту любовь извне, в этот момент в нас говорят травмы, а не мы сами. Важно проработать эту травму с психотерапевтом, заполнить недостаток любви в прошлом, и только тогда нам будет достаточно любви от окружающих людей в настоящем. Потому что во всех остальных вариантах человеку всегда будет мало любви. Как обычно, важно сместить фокус внимания на себя и разобраться, почему мы попадаем в такую ситуацию, почему у нас возникают такие чувства.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Психология,Межгосударственный авиационный комитет,
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