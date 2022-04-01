Что делать, если кажется, что вас никто не любит

Постоянно переживаете, что о вас подумают, как отреагируют на тот или иной ваш поступок, как вас оценивают окружающие? «Рамблер» поговорил с психологом Вероникой Сысоевой и выяснил, что делать, если вы боитесь потерять любовь близких.
Эксперт считает, что в таких случаях важно разобраться со своим языком любви и с языком любви ваших близких и договориться, кто и с кем на каком языке говорит. По мнению Сысоевой, если мы не говорим на языке любви друг друга, кажется, что отношения рушатся, что люди друг друга не любят (хотя это совершенно не так), и все идет не в ту сторону, в которую бы хотелось: отношения заканчиваются расставаниями, обидами.