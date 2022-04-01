Самые коварные знаки зодиака

Если вы не доверяете людям – правильно делаете. Эти милые и мягкие котики, о которых пойдет речь, могут предать вас в самый сложный момент. Просто потому, что уже наигрались.

Фото: Кадр из сериала "Игра престолов" Кадр из сериала "Игра престолов"

Скорпион

Скорпиона хлебом не корми, дай кем-нибудь поманипулировать. При этом делает она это совершенно безболезненно – вы до конца будете думать, что она вам и друг, и брат, и сват. А когда вы ей будете не нужны, она перешагнет через ваше умоляющее тело и потопает в светлое будущее. Увы, без вас.

Козерог

Красотка Козерог любит остросюжетные истории, а так, как жить после тридцати ярко и безудержно не получается, со скуки она начинает плести интриги. Так что в ее театре кукол вы можете быть главной марионеткой. И не факт, что ваш персонаж доживет до занавеса. Мы, конечно, метафорически, но больно и невыносимо точно будет.

Близнецы

Хоть черти и кидают красотку из стороны в сторону, все же время от времени поиграть в пинг-понг с чьим-то мозгом она очень даже любит. Она отсканирует вас и с легкостью найдет слабые места – а вот именно туда и можно потыкать своим острым ноготком. Тыкать она будет пока не надоест. Благо, надоедает ей это уже через пару минут. Зато опыт для вас – на всю жизнь.

Рыбы