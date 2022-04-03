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1 час назад

Психолог назвал способ сохранять самообладание

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Психолог Эдгард Зайцев в прямом эфире AmurMedia назвал способы сохранять самообладание в период информационной войны.

Психолог назвал способ сохранять самообладание
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалист отметил, что даже при ограничении объемов потребления контента скрыться от гнетущего информационного давления иногда практически невозможно. При этом отрицательные эмоции, по его словам, могут стать катализатором для развития ряда заболеваний и нарушения ментального здоровья.

Зайцев рассказал, что в каждом человеке сосредоточено достаточно ресурсов, чтобы не поддаваться тревоге и контролировать свое эмоциональное состояние при любых внешних обстоятельствах. «Каждый сам определяет, что чувствовать — негатив или позитив», — подчеркнул он в интервью.

Психолог посоветовал не думать о негативе, чтобы не притягивать его к себе. По его словам, реальность, которая создается в голове, является проекцией жизни. Отсюда болезни, неудачи в любви, отношениях. «Позитивное мышление является залогом сохранения психического, а значит и физического здоровья, так как организм — это система взаимосвязанных и соподчиненных элементов», — заключил специалист.

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