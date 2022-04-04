Названы причины, мешающие выйти из нездоровых отношений

Клинический психолог и консультант по вопросам семьи и брака Рэнди Гюнтер выявила основные факторы, которые мешают большинству людей выйти из нездоровых и эмоционально изматывающих отношений. Главные причины, из-за которых многие пары продолжают находиться вместе, не испытывая при этом положительных эмоций, всемирно известный автор книг по психологии перечислила перечислил изданию Psychology Today.

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Основной причиной психолог назвала эмоциональную привязанность одного из партнеров. Встречи могут быть недолгими, но яркими, в результате чего человек будет концентрироваться именно на этих моментах, а не на том негативе, который происходит в отношениях.

Вторым фактором, по мнению консультанта по вопросам семьи, является неуверенность в своих силах или своей привлекательности. Такие люди могут считать, что партнера лучше у них найти уже не получится.

Слишком раннее вступление в брак или серьезные отношения могут быть чреваты тем, что партнеры будут искать друг в друге черты родителей или тех, кто их воспитал. И отсутствие знакомых качеств может стать третьей причиной того, что люди будут находиться в эмоционально разрушающих отношениях, но не смогут их разорвать.

Попытка оградить окружающих от своих проблем, страх одиночества, невозможность бросить партнера в безвыходной ситуации и невозможность отказаться от привычного, пусть и не такого комфортного, образа жизни также являются основными причинами, по которым люди продолжают держаться за такие отношения.

«За свою 40-летнюю практику работы с парами я пришла к интересным выводам. Несмотря на то, что один из партнеров чувствовал себя абсолютно несчастным в отношениях, он не предпринимал попытки закончить общение. Вмешательство друзей и родных также не давало положительных результатов. Хотя изменить эту безвыходную ситуацию поможет осознание основных причин, из-за которых люди не могут выйти из отношений»,