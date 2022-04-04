Как перестать быть матерью своему мужчине

Фото: Кадр из фильма "Милый друг" Кадр из фильма "Милый друг"

В новом выпуске подкаста мы поговорили о ситуациях, когда в отношениях мужчины и женщины жена берет на себя роль матери. Вообще это очень дискуссионная тема. Например, известно, что в России жены очень часто проявляют гиперзаботу о своих мужьях, вплоть до анекдотических ситуаций.

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С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы прочитали письмо слушательницы и попробовали разобраться, что не так в подобных конструкциях, нужно ли размешивать мужу сметанку в борще и проверять, надел ли он шапочку, откуда вообще берется желание быть мамой собственному мужчине и чем это грозит.\

Что обсуждаем

Героиня выпуска зарабатывала больше супруга, и пока его запросы росли, она практически полностью стала обеспечивать семью.

"Он поменял машину, хотя мог ездить еще на старой, и взял модель гораздо дороже — в кредит. Из-за выплаты кредита денег у него стало меньше, а мой вклад в общий бюджет возрос. Потом он точно также взял в кредит новый айфон — денег стало еще меньше. В ответ на мои упреки он говорил, что на качестве жизни экономить нельзя".

Вскоре мужчина потерял работу, и все расходы окончательно легли на плечи героини. При этом партнера женщины все устраивает, а ей приходится врать окружению, что в отношениях все в порядке.

"Получилось, что львиная доля моих денег уходит сейчас на мужа — еда, одежда, обувь, лекарства (у него хроническое заболевание). Мне стыдно признаться, что он уже год сидит без работы, поэтому я вру друзьям и родственникам, что все хорошо и покупаю себе подарки как будто бы от него".

Коротко о главном

0:57 История героини.

4:00 «Усыновление» мужа, нарциссизм и инфантильность.

6:30 Будущее отношений, в которых женщина обеспечивает мужчину.

8:50 Раздельный бюджет - это хорошо или плохо.

9:30 Зачем женщине отношения с мальчиком.

11:20 Видимость успеха как часть российской культуры.

13:02 Женщина-мать — российская история или общемировая. Влияние войны.

21:58 Может ли мужчина повзрослеть.

24:45 В каком случае такой формат отношений возможен.

26:10 Что удерживает женщину.

28:03 Что делать и стоит ли ставить условия.