Что такое дисфория и как ее распознать

С понятием эйфории многие знакомы и знают, что это состояние отличается легкостью, радостью и полнотой ощущений. Но у эйфории есть противоположность, с которой также можно столкнуться в жизни, она называется «дисфорией». Рассказываем, что это за состояние и что с ним делать.

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Что такое дисфория?

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Дисфория — это чувство болезненно-подавленного состояния, прямая противоположность эйфории. Казалось бы, зачем нужно еще одно слово, когда у нас есть апатия, абулия и астения, но у дисфории есть свои причуды, благодаря которым она заслужила отдельное название.

Если абулия — это подавленность и безразличие, а астения — это подавленность и состояние вареной креветки, то при дисфории человек может быть грустным, но сохранять активность и подвижность. У человека с дисфорией могут случаться частые смены настроения, он может проявлять агрессию, а в следующую секунду начать плакать, а еще через мгновение он снова будет злиться.

Дисфория может проявляться в легкой степени и в тяжелой. Для легкой степени будут характерны: ворчливость, обидчивость, ирония, язвительность, придирчивость. Казалось бы, нормальный набор качеств среднестатистического человека к середине рабочей недели. В более тяжелой форме дисфория будет проявляться в виде тоски, озлобленности, агрессии. Поскольку эти качества так или иначе присущи многим в разные моменты жизни, не спешите записывать себя и соседей по лестничной клетке в ряды страдающих от дисфории, этот диагноз может поставить только специалист.

Дисфория и другие состояния человека

Дисфория может проявляться самостоятельно, она даже может разростись до полноценного расстройства, а может проявляться ситуативно, например, у многих людей состояние дисфории проявляется после секса.

Депрессивный синдромАбстинентный синдром или синдром отмены

Тревожный невроз

Предменструальный синдром

Посттравматический синдром

Бессонница Также дисфория идет под ручку с многими синдромами:

Также дисфория может быть последствием острого и хронического стресса.

Дисфория может быть и симптомом структурных нарушений в работе мозга, она может говорить о наличии очага перевозбуждения, но подтвердит это только специалист после проведенного ряда клинических исследований.