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3 часа назад

Психолог назвала способ оторваться от чтения плохих новостей

Lenta.ru

Клинический психолог Меган Э. Джонсон рассказала, как бороться с «думскроллингом» — привычкой постоянно листать новостную ленту. В интервью для weird.com она призвала бороться с этой зависимостью и назвала рабочие способы, которые помогут оторваться от чтения плохих новостей.

Психолог назвала способ оторваться от чтения плохих новостей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, «думскроллинг» является одним из методов избегания внутренних проблем, который может стать нездоровой привычкой и сказаться на ментальном здоровье человека. Желание постоянно быть в курсе событий дает ложное ощущение контроля над ситуацией и только усиливает тревожность. По мнению Джонсон, если не перестать читать плохие новости в течение длительного времени, это приведет к депрессии и негативно повлияет на психическое состояние.

Избавление от подобной привычки, как считает психолог, следует начинать с признания проблемы. Она рекомендует понаблюдать за собой и выяснить, какие чувства человек пытается заглушить, отвлекаясь на плохие новости.

«Думскроллинг только временно отвлечет от неприятных эмоций, но у этих эмоций есть причина, которую мы должны понять, а не заглушать отвлекающими факторам»

— сообщила психолог. Как объяснила Э. Джонсон, потребность в постоянной прокрутке новостной ленты может быть следствием одиночества, скуки или подавленности. Она советует обратить внимание на свои чувства и найти другой способ их удовлетворения.

Кроме того, психолог призывает ограничить потребление информации до нескольких проверенных источников, установить время пребывания в сети и рекомендует оставлять гаджеты за пределами спальни в течение двух недель. Это позволит сломать привычку и избавиться от порочной зависимости от чтения новостей.

Психология,
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