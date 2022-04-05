Ученый объяснил психологический вред перевода часов

Доцент австралийского Университета Монаша Шон Кейн объяснил, каким образом перевод часов два раза в год наносит вред психике человека. Слова психолога приводит портал News.com.au.

По словам Кейна, сезонный перевод ведет к болезням. «Конечно, перевод часов никого моментально не убьет. Однако это немного навредит вашему здоровью, нанесет еще один удар, которого бы можно было избежать», — отметил доцент.

Перевод стрелок часов всего на один час, уточнил ученый, нарушает циркадные ритмы и влияет на циклы сна. «Представьте, будто у вас каждый день джетлаг», — предложил сравнение он. Кейн объяснил, что в регионах, где ежегодно переводят часы, в этот период часто наблюдается всплеск заболеваний, обострение хронических недугов и проблемы с психическим здоровьем.

Сезонный перевод часов в последний раз проводился в России 27 марта 2011 года. Осенью 2014 года Россия перешла на постоянное зимнее время.