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57 минут назад

Ученый объяснил вред перевода часов для психики

Lenta.ru

Доцент австралийского Университета Монаша Шон Кейн объяснил, каким образом перевод часов два раза в год наносит вред психике человека. Слова психолога приводит портал News.com.au.

Ученый объяснил психологический вред перевода часов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Кейна, сезонный перевод ведет к болезням. «Конечно, перевод часов никого моментально не убьет. Однако это немного навредит вашему здоровью, нанесет еще один удар, которого бы можно было избежать», — отметил доцент.

Перевод стрелок часов всего на один час, уточнил ученый, нарушает циркадные ритмы и влияет на циклы сна. «Представьте, будто у вас каждый день джетлаг», — предложил сравнение он. Кейн объяснил, что в регионах, где ежегодно переводят часы, в этот период часто наблюдается всплеск заболеваний, обострение хронических недугов и проблемы с психическим здоровьем.

Сезонный перевод часов в последний раз проводился в России 27 марта 2011 года. Осенью 2014 года Россия перешла на постоянное зимнее время.

Ранее диетолог программы My Fitness Pal Стефани Нельсон раскрыла секреты правильного питания, которые помогут наладить здоровый сон.

Психология,Шон Кейн,
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