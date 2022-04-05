Четыре упражнения для борьбы с ежедневным стрессом

Психолог и представитель организации Modern Health Джессика Джексон назвала четыре простых практики, с помощью которых можно обрести психическое равновесие. Однако эти упражнения важно выполнять ежедневно, сообщает издание CNBC Make It.

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Эксперт объяснила, что долгое время пребывания в стрессе пагубно влияет на все сферы жизни. Первое простое, но важное упражнение в борьбе за гармонию — пятиминутный самоконтроль. «Каждое утро устанавливайте таймер и следите за своим самочувствием, отвечая на вопросы: что мне нужно сегодня, что я чувствую и какой хочу день», — советует доктор Джексон.

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Она уверена, что обдумывание ответов на эти вопросы поможет справиться с негативными эмоциями и выяснить, что следует изменить в плане на день, чтобы меньше нервничать. Например, отправиться на пробежку, сходить в спа и так далее.

Джексон пояснила, что мозг запрограммирован на поиски опасности, поэтому отрицательные эмоции кажутся более значимыми, чем положительные. Противоядием этому образу мышления являются «микромоменты» позитива — поиск того, что приносит радость. Это может быть незапланированный звонок другу или прослушивание любимой песни.

Джессика Джексон советует установить в телефоне напоминания, чтобы в рутине отвлекаться на яркие эмоции.

Еще одним эффективным шагом на пути к психологическому равновесию исследователь называет цифровой детокс. Отказаться от интернета совсем невозможно, но необходимо удалить из списка друзей людей, вызывающих тревогу и депрессию.

Доктор Джексон напоминает, что установление личных границ — важный навык для спокойной жизни. «Если вы планировали поужинать с другом, но устали, не расстраивайтесь из-за отмены встречи», — говорит она. Сначала установление личных границ может показаться неудобным, но постепенно отказ от чувства вины даст понять, что вы не тратите время и энергию на вредные для психического здоровья вещи, резюмирует Джексон.