Как реагировать на непрошенные советы

Ставим человека на место без скандала.

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Как бы нам ни хотелось избежать неприятных диалогов, они все равно будут происходить с определенной периодичностью. Но как же поступать — ругаться с близкими и друзьями? Полностью прекращать общение? Не стоит. Главное, понять, как и что говорить человеку, который решил вам «помочь ценным советом».

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Мы собрали рекомендации психологов, попробуйте хотя бы несколько вариантов, когда в следующий раз произойдет крайне неприятный диалог.

Говорите, не молчите

А именно — о том, что вы чувствуете. Человек, который задает неудобный вопрос или дает совет, если вы совсем не просили об этом, практически никогда не задумывается о том, какой эмоциональный дискомфорт вам приносит. Без грубостей, но твердо скажите, что вы не просили совета и настойчиво попросите человека не переступать ваши личные границы.

Если ваш собеседник адекватный взрослый человек, неприятный инцидент на этом должен быть исчерпан, а тема сменена на ту, которая будет приятна всем.

Уточняющие вопросы всегда к месту

Другими словами, вам стоит научиться переключать внимание с себя на другого человека. Нередко неприятные советы мы слышим от людей, которые по тем или иным причинам хотя нас задеть, сами же выставляют свой выпад как заботу о вас. Не дайте себя обмануть.

Допустим, человек вам прямо заявляет: «Я бы на твоем месте почаще бы ходил в спортзал. Тебе только на пользу будет», вы можете смело переключать фокус внимания на собеседника: «А ты постоянный клиент фитнес-центров? Можешь посоветовать хороший, будем вместе ходить, обоим пойдет на пользу». В большинстве случаев человек начинает тушеваться и меняет тему. Никому не будет приятно привлекать внимание к себе. Воспользуйтесь этим.

Не бойтесь советовать сами

Худшее, что можно сделать в ответ на непрошенный совет — начать оправдываться. Вместо этого попробуйте сами дать совет. К примеру, человек, который настойчиво вас склоняет к каким-то якобы полезным для вас действиям, может услышать от вас нечто вроде: «У тебя неплохо получается давать полезные советы, может, тебе стоит завести свой блог или давать платные рекомендации, чтобы такой талант не пропадал?» Так вы никого не обидите и поставите человека на место без криков и лишней ругани.

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