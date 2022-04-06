Психолог назвал главные различия в мужской и женской дружбе

Профессор психологии Фрэнк МакЭндрю рассказал, чем отличается мужская и женская дружба. По его словам, она так же важна для счастья и благополучия, как семья и карьера, сообщило издание Psychology Today.

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Психолог отмечает, что мужчины и женщины имеют разные ожидания от дружбы и управляют ею соответственно. Люди с большей вероятностью становятся друзьями с теми, кому доверяют, с кем весело проводить время, кто живет недалеко или кто похож внешне. Особенно ценится дружба у тех, кто оторван от семьи, добавляет МакЭндрю.

Что же касается различий, мужчины, по мнению психолога, часто хвастаются, что друзей у них много, но близкими могут назвать единицы. Женщины вкладывают в понятие «друг» более конкретное значение. Согласно исследованию, мужчинам нравится, когда их друзья богаты, и у них высокий социальный статус, что может помочь в поиске партнерши. Для женщин в дружбе самое главное — это эмоциональная поддержка, особенно в разрешении конфликтов с партнером, отмечает МакЭндрю.

Истоки этих предпочтений в дружбе кроются, по версии психолога, в далеком прошлом. Он объясняет, что в древние времена мужчины путешествовали группами, охотились и участвовали в набегах, женщины, как правило, оставались дома, собирая еду и ухаживая за детьми. Поэтому, по мнению врача, мужчины стали ценить физически крепких, смелых, устрашающих соплеменников. Древние женщины, попадая в племя избранника, отрывались от родственников, и им приходилось налаживать контакт с другими такими же вырванными из родного племени подругами. Проницательность и внимание к деталям помогали найти ту, кто поможет в быту и воспитании детей, отмечает профессор психологии.