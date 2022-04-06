Назван способ бороться с тягой к ненужным покупкам

Психолог Лоуренс Р.Самюэл рассказал, как связаны психологические проблемы человека с тем, что он покупает. В интервью для Psychology Today он объяснил, как на примере покупок понять психологические проблемы человека, и назвал способ бороться с тягой к ненужным приобретениям.

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Психолог утверждает, что для жизни в современном обществе не нужно слишком много вещей, достаточно удовлетворять базовые потребности в еде, одежде и жилье. А вот покупка еще одной пары обуви или продуктов по скидке без необходимости, по мнению Самюэла, является признаком нездоровой привычки в постоянной скупке вещей и следствием нереализованной внутренней потребности.

С точки зрения психолога, такое потребительское поведение продиктовано желанием человека получить признание. По его мнению, покупка ненужных товаров исходит из стремления создать хорошее впечатление о себе за счет дорогих вещей. Психолог назвал это неудачным способом решения проблемы, поскольку он ведет к чувству неудовлетворенности жизнью из-за ощущения, что кто-то имеет больше.