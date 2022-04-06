Психолог назвала три опасных способа справиться с тревогой

Клинический психолог Джули Смит объяснила, почему многие приемы избавления от тревожности не помогают, а лишь усугубляют ситуацию. В своем TikTok-аккаунте она подробно разобрала три опасных способа справиться с тревогой.

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По словам Смит, большинство техник, которые, как может показаться на первый взгляд, должны улучшить состояние во время стресса и излишней тревожности, наоборот оказываются бесполезными или даже губительными.

Так, например, стремление вернуться в зону комфорта, чрезмерный контроль и попытки всеми способами избежать проблем психолог назвала недейственными и даже опасными способами побороть тревожность.

«На первом месте по популярности стоит комфорт. Состояние тревожности весьма неудобно, и многие пытаются всеми способами вернуться в зону комфорта. Так быть не должно. Дискомфорт и нужен для того, чтобы решить проблему, а не усугубить ее»,

— отметила Смит.

Попытка контролировать все сферы жизни и стремление любыми способами избегать неудобных ситуаций, по словам эксперта, имеют лишь временный эффект. В итоге это может спровоцировать еще большие проблемы, стресс и ухудшение самочувствия.

«Испытывать тревогу — это нормально. Особенно если вы пробуете что-то новое. Просто используйте это состояние как стимул что-то изменить»,