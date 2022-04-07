Три типа рабочих мест, которые могут подорвать здоровье

Американский психолог Марк Трэверс провел исследование и смог выявить рабочие места, неподходящие некоторым типам личности. Результаты его научных изысканий опубликованы на страницах издания Psychology Today.

Фото: Кадр из фильма "Бойцовский клуб" Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Если руководство сосредоточено исключительно на достижении производственных результатов и полностью игнорируют самочувствие сотрудников и личные отношения с ними, на таком месте работы лучше надолго не задерживаться, считает Марк Трэверс. Работники-энтузиасты рискуют быстро выгореть в подобных компаниях. Психолог рекомендует им сдерживать свой пыл и развивать осознанность, если покидать место работы не хочется.

Нездоровый микроклимат в офисе и постоянный стресс отнимут последние душевные силы у невротиков, отмечает Марк Трэверс. В своей работе эксперт ссылается на разные исследования, в результате которых была выявлена взаимосвязь между стрессовой работой и негативными изменениями личности. Со временем сотрудники становятся более раздражительными, тревожными и нервозными. По мнению психолога, даже доброжелательный начальник не спасет ситуацию, если в компании отсутствует понятие микроменеджмента.

Работа «на удаленке», считает автор статьи, не подойдет людям недисциплинированным, отличающимся низким уровнем ответственности, не умеющим распоряжаться рабочим временем. Например, тем, кто любит между рабочими задачами переключиться на алкоголь, онлайн-шоппинг или просмотр кино, пока никто не видит.

Экстраверты, нуждающиеся в общении, тоже тяжело адаптируются к удаленной работе. В конце дня им бывает сложно отключиться от рабочих процессов. Психолог считает, что гибридный формат работы будет отличным вариантом для экстравертов.