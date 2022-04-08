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1 час назад

Назван способ избавиться от одиночества с помощью рук

Lenta.ru

Психолог Араш Эмамзаде рассказал, что ощущение тепла связано с чувством безопасности и способно избавить от тревоги. В интервью для Psychology Today он назвал доступный для каждого способ избавиться от чувства одиночества и других негативных эмоций: нужно просто согреть руки.

Назван способ избавиться от одиночества с помощью рук
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эмамзаде объясняет, что современный человек унаследовал от доисторических предков специальные реакции, которые помогают понять, где он может чувствовать себя в безопасности. По словам психолога, у людей есть прочная ассоциативная связь между ощущением физического тепла и чувством защищенности.

Специалист подчеркивает: физическое тепло непосредственно связано с теплом от общения с близкими людьми. По его словам, поддержка и помощь от членов группы была одним из важнейших факторов ощущения безопасности у наших предков. Таким образом, чтобы снять напряжение, снизить тревогу и перестать ощущать одиночество, нужно просто согреться, посоветовал он.

Согласно исследованиям, на которые опирается психолог, теплота, ощущаемая на физическом уровне, успокаивает и на психологическом. Эксперт отмечает, что пациенты с тревожными расстройствами, для лечения которых среди прочего применяют физическое тепло, быстрее идут на поправку, что подтверждает правдивость гипотезы.

Психология,
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