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1 час назад

Как вести себя с «энергетическими вампирами»: советы психолога

Мир24

Зачастую после общения с некоторыми людьми человек вдруг начинает ощущать себя не в своей тарелке – появляется чувство опустошения и необъяснимого упадка сил. В таком случае обычно говорят о феномене «энергетического вампира». Что это такое и как себя вести в подобных ситуациях, рассказала психолог Кристина Иваненко.

Как вести себя с «энергетическими вампирами»: советы психолога
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

По словам Иваненко, суть термина, который отсутствует в науке, заключается в том, что на жизненном пути человека встречается собеседник с противоположной точкой зрения. Именно после таких споров можно почувствовать себя опустошенным.

Чтобы этого избежать, эксперт рекомендует ограничивать общение с подобными людьми. Если вы вынуждены с ними работать и каждый день сталкиваетесь, то надо разговаривать исключительно по делу и не вступать с ними в посторонние споры. Иваненко рекомендует отдавать предпочтение тем, кто повышает жизненный тонус, а не понижает его.

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Психология,
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