4 способа завести друзей во взрослом возрасте

Это не так сложно, как может показаться.

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Существует мнение, что чем старше мы становимся, тем сложнее заводить новые дружеские отношения. Довольно спорно. Найти близких по духу людей вполне реально, стоит только захотеть и начать выяснять, где и как это делать. Мы решили посоветоваться с психологом и готовы поделиться лайфхаками по созданию прочных дружеских отношений с вами.

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Найдите новое увлечение

И не говорите, что вам ничего не интересно. Так просто не бывает. Вспомните, что вас интересовало всегда и даже сейчас, во взрослом возрасте, вызывает неподдельный интерес. Возможно, пришло время перестать ориентироваться на других людей и делать то, что хотите именно вы. Нравятся экзотические танцы, но всегда смущала реакция близких на ваше увлечение? Обрадуем — сейчас вам никто не может ничего запретить. Запишитесь на занятия. С большой вероятностью, именно там вы встретите людей со схожим мировоззрением. Кстати, данная схема универсальна и подходит для любой области жизни. Можно пользоваться.

Друзья ваших знакомых

Даже если вы жалуетесь на нехватку друзей, наверняка у вас есть хотя бы несколько близких человек и знакомых. Почему бы не сходить куда-нибудь с ними и их друзьями? Самое главное, о чем нужно помнить — постоянно расширяйте круг знакомств. Если знакомый предлагает чем-то заняться вместе в выходной, не сидите дома вдвоем, отправьтесь туда, где можно собраться в компании и предложите другу или знакомому пригласить и его хороших друзей. Кто знает, возможно, именно с этими людьми у вас окажется много общего.

Не теряйте старых друзей

Есть одно важное правило: нашел друга — сохрани его. Не думайте, что близкие отношения могут существовать и развиваться сами по себе. В них необходимо вкладываться, причем важно действовать как вам, так и вашему другу. Давно не виделись? Сделайте первый шаг, пригласите вместе провести вечер пятницы, покажите, что вы хотите делиться временем и эмоциями с дорогим вам человеком. При таком подходе потерять хорошего друга просто нереально.

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