4 способа завести друзей во взрослом возрасте

Это не так сложно, как может показаться.
Существует мнение, что чем старше мы становимся, тем сложнее заводить новые дружеские отношения. Довольно спорно. Найти близких по духу людей вполне реально, стоит только захотеть и начать выяснять, где и как это делать. Мы решили посоветоваться с психологом и готовы поделиться лайфхаками по созданию прочных дружеских отношений с вами.
И не говорите, что вам ничего не интересно. Так просто не бывает. Вспомните, что вас интересовало всегда и даже сейчас, во взрослом возрасте, вызывает неподдельный интерес. Возможно, пришло время перестать ориентироваться на других людей и делать то, что хотите именно вы. Нравятся экзотические танцы, но всегда смущала реакция близких на ваше увлечение? Обрадуем — сейчас вам никто не может ничего запретить. Запишитесь на занятия. С большой вероятностью, именно там вы встретите людей со схожим мировоззрением. Кстати, данная схема универсальна и подходит для любой области жизни. Можно пользоваться.
Даже если вы жалуетесь на нехватку друзей, наверняка у вас есть хотя бы несколько близких человек и знакомых. Почему бы не сходить куда-нибудь с ними и их друзьями? Самое главное, о чем нужно помнить — постоянно расширяйте круг знакомств. Если знакомый предлагает чем-то заняться вместе в выходной, не сидите дома вдвоем, отправьтесь туда, где можно собраться в компании и предложите другу или знакомому пригласить и его хороших друзей. Кто знает, возможно, именно с этими людьми у вас окажется много общего.
Есть одно важное правило: нашел друга — сохрани его. Не думайте, что близкие отношения могут существовать и развиваться сами по себе. В них необходимо вкладываться, причем важно действовать как вам, так и вашему другу. Давно не виделись? Сделайте первый шаг, пригласите вместе провести вечер пятницы, покажите, что вы хотите делиться временем и эмоциями с дорогим вам человеком. При таком подходе потерять хорошего друга просто нереально.
У вас наверняка есть аккаунты в соцсетях и вы успели собрать вокруг себя определенную аудиторию. Так вот, с этими людьми можно не только обмениваться эмоджи, но и встретиться в реальности. Неожиданно, правда? Возможно, человек на той стороне смартфона просто стесняется, проявите инициативу вы в этом случае. Но помните, если вам вежливо отказывают, не навязывайтесь.