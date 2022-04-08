Серендипность: как стать счастливчиком и научиться удаче

Неожиданное везение может полностью изменить жизнь к лучшему, а при правильном мышлении оно будет сопутствовать вам постоянно.

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Кто-то считает удачу — случайным стечением обстоятельств, другие уверены, что счастливчики родились под особенной звездой и получили более радостную, чем большинство людей, судьбу. Но специалистов свой взгляд на «везение», они заметили, что все счастливчики обладают качеством, которое назвали серендипность.

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Этот термин возник еще в 18 веке, когда ученые заметили, что наиболее успешные из них видят открытия в самых банальных обстоятельствах.

Люди, у которых развито серендипное мышление, улавливают открывающиеся возможности в случайностях и считают, что любая цепь событий может быть обращена им на пользу.

«Случайная удача» известна каждому: может, вы нашли квартиру мечты, благодаря неожиданному стечению обстоятельств? Или получили новую работу, увидев объявление в забытом кем-то журнале? Благодаря случаю, был открыт пенициллин: бактерии размножились в грязной чашке Петри. Как же сделать, чтобы «счастливый случай» работал на нас ежедневно, помогая видеть удачные вероятности, которые пропускают другие?

Специалисты выделяют несколько принципов серендипного мышления, которое можно развить.

Склонность принимать происходящее, как полезный опыт, а в обстоятельствах видеть возможности для новых успехов.

Доверие своей интуиции и внутреннему голосу.

Умение не бросать начатое после первых неудач.

Гибкость в постановке и достижении целей.

Люди, которых объединяют эти качества, чаще других сталкиваются со «счастливым случаем», который меняет их жизнь к лучшему. Обычно им завидуют и восхищаются, но любой человек может развить в себе серендипность.

5 шагов в постоянному везению

Сформулировать цель

Коучи и тренеры, продающие магические методы исполнения желаний, предлагают начинать с составления списка того, что так хочется получить. Они уверяют, что так Вселенная слышит ваши мечты. Психологи, опирающиеся на принцип серендипности, придерживаются более рационального взгляда: они считают, что сформулированная цель (лучше, если она будет одна) помогает нам настроить внутренний радар, чтобы видеть возможности. Фокус внимания позволяет видеть нужные варианты, людей, не проходить мимо полезных случайностей.

Быть открытым новому

Чтобы разглядеть счастливый случай, важно помнить, что он не всегда находится в привычной области. Так, при поиске работы важно уговорить себя не только скроллить специальный сайты, но и самостоятельно писать в компании, которые вам нравятся. Отказываться от привычек сложно, но часто самые перспективные возможности оказываются в совершенно новой области.

Доверять интуиции

Ученые не могут найти обоснования внутреннему голосу, но именно он иногда подсказывает, чего делать не стоит, а куда следовать необходимо. Доверяйте интуиции! Она может нашептать взять нужную книгу, совершить важный звонок или встретиться с давно потерянным приятелем, открыв перед вами множество новых возможностей.

Не зацикливаться

Верить, что все в жизни достижимо, можно и нужно, но не стоит постоянно стучаться в закрытую дверь: если цель не достигается. Скорее всего, немного изменив направление, вы найдете куда более перспективные варианты.

Радуйтесь маленьким удачам

В восьмидесятых годах в США провели необычный эксперимент, двум группам людей предложили посчитать все фотографии в выпуске газеты. Одна группа испытуемых относила себя к счастливчикам, другая — к неудачникам.

Первые тратили на подсчет несколько секунд. Как? На второй полосе газеты крупно было напечатано объявление: «Не считайте! Здесь 43 иллюстрации». Счастливчики замечали его в 90% случаев, «неудачники» были слишком сосредоточены на подсчете.