Назван способ перестать заедать стресс

Психолог и специалист в области расстройств пищевого поведения Кэролин Росс рассказала, как перестать заедать одиночество и стресс. В интервью для Psychology Today она объяснила, что переедание не помогает справляться с негативными эмоциями, и назвала другой действенный способ нормализовать психологическое состояние.

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По словам Росс, люди зачастую едят не для того, чтобы утолить голод, а для самоуспокоения в стрессовые времена. Она заявила, что периоды одиночества и эмоционального выгорания провоцируют компульсивное переедание, что только усугубляет эмоциональное состояние человека.

Она назвала методы, которые помогут человеку справиться с трудными периодами и снять напряжение, не прибегая к получению эмоций от еды. Росс считает, что лучше практиковать медитации и расслабление, чтобы снизить уровень гормонов стресса, а также регулярно выполнять физические упражнения и следить за качеством и продолжительностью сна.