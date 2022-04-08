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1 час назад

Назван способ перестать заедать стресс

Lenta.ru

Психолог и специалист в области расстройств пищевого поведения Кэролин Росс рассказала, как перестать заедать одиночество и стресс. В интервью для Psychology Today она объяснила, что переедание не помогает справляться с негативными эмоциями, и назвала другой действенный способ нормализовать психологическое состояние.

Назван способ перестать заедать стресс
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Росс, люди зачастую едят не для того, чтобы утолить голод, а для самоуспокоения в стрессовые времена. Она заявила, что периоды одиночества и эмоционального выгорания провоцируют компульсивное переедание, что только усугубляет эмоциональное состояние человека.

Она назвала методы, которые помогут человеку справиться с трудными периодами и снять напряжение, не прибегая к получению эмоций от еды. Росс считает, что лучше практиковать медитации и расслабление, чтобы снизить уровень гормонов стресса, а также регулярно выполнять физические упражнения и следить за качеством и продолжительностью сна.

Кроме того, психолог советует прислушаться к внутреннему голосу, чтобы не позволять негативным мыслям вызывать тревогу. Она также рекомендует перестать быть слишком требовательным к себе и начать относиться к собственным желаниям и эмоциям с уважением, милосердием и заботой.

Психология,
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