Самые мстительные знаки зодиака

Месть – это блюдо, которое подают не только холодным, но и пересоленным, недоваренным, с мохнатой шапочкой плесени сверху. Как вы уже поняли, сегодня мы поговорим о знаках зодиака, которые никогда, никому и ничего не прощают. Не потому, что не умеют, а потому что так неинтересно.

Фото: Кадр из фильма "Убить Билла" Кадр из фильма "Убить Билла"

Скорпион

Вы уже бесите Скорпиона. Просто потому, что дышите. Поэтому не пугайтесь, если у нее дома на стене висит ваша фотография с дротиками в лице – и это она даже не начинала мстить. А вот если ей кто-то действительно перешел дорогу – дело – труба. Сначала она будет плевать негодяю в ауру, а потом дойдет и до психологических пыток, а там и до физических недалеко. Так что обходите за километр Скорпионш – целее будете.

Дева

Дева не сможет спокойно спать, пока не положит в ваши ботики канцелярские кнопки, чтобы вы не расслаблялись – и это только цветочки. Месть ее будет очень страшна – она будет распускать о вас слухи. А цель ее – чтобы ваша кукуха покинула вас не просто надолго, а навсегда. И нет, ей не будет стыдно. Если вы не поняли – она еще тот садист.

Телец