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2 часа назад

Психолог назвала способ избавиться от синдрома самозванца

Lenta.ruиещё 2

Психолог и автор книг по саморазвитию Джина Вилд рассказала, как можно побороть синдром самозванца — явление, при котором человек не верит в себя и обесценивает любые достижения. В статье для Psychology Today специалист объяснила, как он мешает полноценной жизни, и назвала способ навсегда преодолеть эту вредную установку.

Психолог назвала способ избавиться от синдрома самозванца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В тексте Вилд опирается на данные исследований, в ходе которых было установлено, что более 80 процентов опрошенных обнаруживают у себя синдром самозванца. О его наличии свидетельствуют обесценивание достижений, отсутствие веры в свои силы и установка, что человек всегда недостаточно хорош для чего-то.

Как отмечает психолог, избавиться от этого психологического явления возможно с помощью трех простых шагов. Во-первых, Вилд советует провести самоанализ и прикинуть, действительно ли у человека есть очень серьезные недостатки или он их себе надумал. По ее мнению, полезно будет откровенно поговорить с близкими, чтобы услышать правдивое мнение о себе.

Затем психолог рекомендует осознать, что время — самая ценная валюта в жизни, поэтому не стоит тратить его на сомнения и беспокойства. Наконец, Вилд рекомендует ежедневно вести дневник благодарности, то есть благодарить жизнь и себя как за удачные, так и за неудачные моменты дня. Психолог подчеркивает: нужно не сравнивать себя с другими, а осознавать собственную ценность и уникальность.

Психология,
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