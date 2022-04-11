Психолог рассказала, как поверить в любовь после измены

Психолог Эрин Леонард в статье для издания Psychology Today объяснила, почему измена в прошлом влияет на отношения в настоящем и как избавиться от травмы.

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Поверить в то, что любовь все-таки существует, непросто из-за сильной эмоциональной боли, которой сопровождается факт раскрытия измены. Эксперт объясняет: так работает защитный механизм нашей психики. Он не осознается человеком, но уберегает его от травмирующих переживаний в будущем.

Эрин Леонард рекомендует проработать травмы прошлого. Иначе подозрительность и страх быть обманутым не дадут построить новые отношения (как и восстановить старые). Для этого эксперт рекомендует прибегнуть к следующей технике. Леонард предлагает заранее представить самый худший сценарий развития отношений. А после – придумать план действий, если «сценарий» воплотится в жизнь. По мнению психолога, так можно помочь себе побороть страх предательства.

Автор статьи отметила, что если без партнера жизнь будет приносить удовольствие, то и пережить адюльтер – намного легче.