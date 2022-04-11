Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+1° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
4 часа назад

Психолог назвал способ перестать злиться на коллег

Lenta.ru

Психолог Роберг Чендлер назвал способ, который поможет всегда сохранять самообладание при общении в токсичном коллективе. В статье для Arabian Buisness он объяснил, что негативные эмоции по отношению к коллегам являются отражением внутренних проблем, и рассказал, как уединение поможет сохранить спокойствие и перестать нервничать.

Психолог назвал способ перестать злиться на коллег
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отмечает Чендлер, злость и другие негативные эмоции, которые человек испытывает в коллективе, не всегда являются следствием неправильных действий коллег. По словам психолога, многое определяет отношение человека к провоцирующим его ситуациям.

Чендлер уверен, что человек часто неоправданно злится в рабочих ситуациях из-за давних и нерешенных внутренних психологических проблем и конфликтов. Например, если кто-то в детстве подвергался критике от учителей и родителей, после похожих высказываний со стороны коллег у него сработает бессознательный механизм защиты. Как отмечает психолог, детский опыт во многом формирует человека в настоящем и влияет на его жизнь сильнее, чем можно представить.

Чтобы перестать переносить травмирующий детский опыт во взрослую жизнь, Чендлер советует завести «дневник триггеров» и каждый день выписывать туда ситуации, которые спровоцировали злость или раздражение. Так, по его словам, можно понять, что чаще всего вызывает негативную реакцию. Кроме того, он рекомендует проводить больше времени наедине с собой, медитировать и в сложных случаях обращаться за помощью к психологу.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители