Психолог назвал способ перестать злиться на коллег

Психолог Роберг Чендлер назвал способ, который поможет всегда сохранять самообладание при общении в токсичном коллективе. В статье для Arabian Buisness он объяснил, что негативные эмоции по отношению к коллегам являются отражением внутренних проблем, и рассказал, как уединение поможет сохранить спокойствие и перестать нервничать.

Как отмечает Чендлер, злость и другие негативные эмоции, которые человек испытывает в коллективе, не всегда являются следствием неправильных действий коллег. По словам психолога, многое определяет отношение человека к провоцирующим его ситуациям.

Чендлер уверен, что человек часто неоправданно злится в рабочих ситуациях из-за давних и нерешенных внутренних психологических проблем и конфликтов. Например, если кто-то в детстве подвергался критике от учителей и родителей, после похожих высказываний со стороны коллег у него сработает бессознательный механизм защиты. Как отмечает психолог, детский опыт во многом формирует человека в настоящем и влияет на его жизнь сильнее, чем можно представить.