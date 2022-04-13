Простая техника по выходу из панической атаки

Магистр клинической психологии, гештальт-терапевт, сертифицированный семейный психолог, руководитель реабилитационного центра «Двойной диагноз» Татьяна Метелева в беседе с «Мослентой» предложила простую технику по выходу из панической атаки.

Фото: Мослента Мослента

Специалист рассказала, что приступы сильной паники обычно появляются, когда уровень тревоги человека превышает тот, который он может перенести. Метелева отметила, что неприятные состояния, сопровождающиеся учащенным сердцебиением, скачком артериального давления, головокружением, тошнотой, зачастую являются следствием других психологических проблем и триггеров, которые необходимо прорабатывать со специалистом. Но для купирования панической атаки в момент приступа психолог предложила следующий порядок действий.

По ее словам, первое, что необходимо сделать, — сесть и «заземлиться».

«Важно физически, телом, почувствовать опору в безопасном месте. Возвращать себя в привычное состояние нужно через физическое тело. Потрогайте текстуру одежды, своих волос, предмета, на котором вы сидите. Ощутите себя здесь и сейчас. Сосредоточьтесь на медленном, глубоком и как можно более мягком дыхании»,

— пояснила психолог.

После этого нужно закрыть глаза и сфокусироваться не на симптомах паники, а на работе с выходом из нее, продолжила эксперт.

Метелина напомнила, что, когда организм находится в стрессе, нужно четко осознать, существует ли реальная угроза, и напоминать себе, что скоро атака отступит, подчеркнула специалист.

«Когда вам удастся восстановить дыхание, попробуйте сосредоточиться на одном из объектов из окружающей обстановки. Например, на своих наручных часах, на проезжающей машине. Переводите внимание с формы предметов на их цвет, на детали, их движение. Выполнение этих упражнений поможет вам переориентироваться и отвлечься от паники»,