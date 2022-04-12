Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
2 часа назад

Психолог объяснил любовь пенсионеров к огородам

Lenta.ru

Психолог Олег Краснов объяснил, почему люди в возрасте любят огороды и стремятся вырваться на дачи. В интервью для КТВ-ЛУЧ он рассказал, что любовь пенсионеров к грядкам часто приводит к конфликтным ситуациям в семье, и посоветовал искать разумный компромисс по совместным работам на огородах.

Психолог объяснил любовь пенсионеров к огородам
Фото: ShutterstockShutterstock

По словам психолога, пенсионеры начинают готовиться к дачному сезону задолго до его наступления, что часто приводит к конфликтам с остальными членами семьи. «Работающая молодежь не видит смысла в самом процессе выращивания овощей и ягод. Особенно если у людей имеются в достаточном количестве денежные средства, чтобы купить себе все необходимое» — поясняет он.

Как отмечает Краснов, тяга пенсионеров к дачам связана со страхом наступления голодных времен. «Это неудивительно, потому что поколения наших прабабушек и бабушек пережили тяготы времен Великой Отечественной войны, а родители — лихие 90-е. По тем временам огороды и дача являлись суровой необходимостью, чтобы как-то выжить и прокормить семью», — объясняет психолог.

Но, по мнению Краснова, главной причиной необъяснимого желания пенсионеров работать на огородах является желание совместно провести время со всей семьей. «В большинстве случаев для пожилых людей важно не количество собранного урожая, а регулярное общение с детьми и внуками», — отмечает он.

Психолог советует не портить отношения с пожилыми родственниками и прибегнуть к разумному компромиссу: например, дети могут помочь родителям с рассадой, а старшее поколение возьмет на себя прополку и полив.

Ранее психолог назвал способ вновь поверить в любовь после измены. Он рассказал, что после опыта предательства психика вырабатывает защитные механизмы, которые препятствуют созданию новых отношений.

Психология,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители