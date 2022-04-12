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1 час назад

Сексолог рассказала, по каким критериям мужчина ищет "идеальную" женщину

Мира Маркина

Психолог-сексолог Алия Королева рассказала, на какие критерии опираются мужчины, выбирая себе "идеальную" спутницу.

По каким критериям мужчина ищет "идеальную" женщину
Фото: pixabay.compixabay.com

Сексолог отметила, что формирование образа идеальной женщины закладывается у мужчин еще в детстве - подсознательно он всегда будет стремиться к тому типажу, который ярче всего запомнил из детства. Чаще всего в этой роли для мальчика выступает мама, но бывает и такое, что это место занимает взрослая сестра или бабушка, воспитательница из детского сада или учительница из школы. Главное - приятная и теплая ассоциация, созданная тесной связью, в которой ребенок состоял с этой женщиной. По этой причине он будет неосознанно искать спутницу, похожую на ту, что любил в детстве и которая к нему относилась с теплом.

К 30 годам у мужчины этот образ, сформированный в детстве, претерпевает небольшие изменения в виду того, что уже более развито критическое мышление и имеется какой-то жизненный опыт. В таком возрасте внешний вид уже играет меньшую роль, а основное внимание уделяется характеру.

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Психология,
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