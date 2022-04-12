По каким критериям мужчина ищет "идеальную" женщину

Сексолог отметила, что формирование образа идеальной женщины закладывается у мужчин еще в детстве - подсознательно он всегда будет стремиться к тому типажу, который ярче всего запомнил из детства. Чаще всего в этой роли для мальчика выступает мама, но бывает и такое, что это место занимает взрослая сестра или бабушка, воспитательница из детского сада или учительница из школы. Главное - приятная и теплая ассоциация, созданная тесной связью, в которой ребенок состоял с этой женщиной. По этой причине он будет неосознанно искать спутницу, похожую на ту, что любил в детстве и которая к нему относилась с теплом.