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2 часа назад

Назван способ завоевать уважение у коллег

Lenta.ru

Психолог и кандидат наук Дэвид Уэдельф в статье для Psychology Today рассказал, что стать лидером поможет одно важное качество. На основании 12-летних исследований он выявил общие черты у всех великих руководителей и назвал способ, который поможет стать лидером коллектива и завоевать уважение у коллег.

Назван способ завоевать уважение у коллег
Фото: lenta.rulenta.ru

Психолог приводит в пример исследования бихевиориста Дж. Дагена, который изучал феномен лидерства около 12 лет.

«Чем больше я узнавал о людях в управлении, тем больше я понимал, что у них схожие взгляды, одинаковые точки зрения», — отмечает Даген.

Психолог уверен, что всем лидерам, помимо уверенности и упорства, присуще одно отличительное качество — спокойствие, которое помогает им находить выход из критических, стрессовых ситуаций.

«Если руководитель создает карательную среду в команде, много кричит и действует агрессивно, то его сотрудники едва достигают самого низкого уровня эффективности», — подчеркивает психолог. По его словам, проявление гнева со стороны лидера добавляет ненужный стресс, который заставляет членов команды подолгу застревать на ошибках, вместо того, чтобы двигаться к новым результатам.

Уэдельф объясняет, что великие руководители всегда скромны и спокойны. Они имеют достаточно опыта, чтобы уверенно разрешать ситуации и не поддаваться на эмоции. Психолог отмечает, что эффективность требует «ясной головы», поэтому лидерами становятся только те, кто умеет сохранять самообладание и спокойно оценивать проблему.

Он советует учиться сдерживать внезапные истерики, импульсы и без эмоций подходить к управлению, чтобы стать настоящим лидером, вызывающим уважение.

Психология,
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