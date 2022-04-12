10 признаков того, что вы угождаете другим за свой счет

Желание человека нравиться другим людям вполне понятно и нормально – в разумных пределах, конечно же. А вот что действительно неправильно и недопустимо, – это позволять окружающим принижать, использовать и переступать через вас в своих корыстных интересах.

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Вам необходимо понять и принять простую истину, что единственный человек, который у вас есть, – это вы сами, и вам нужно сделать счастливым себя в первую очередь. У вас не получится понравиться всем, как бы вам этого не хотелось, потому что это невозможно.

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Попробуйте проверить себя на эти 10 признаков, которые свидетельствуют о том, что вы всё же очень стараетесь всем угодить.

1. Вы оправдываете других людей

Прекратите оправдывать неблаговидные поступки и дурное отношение к вам.

Некоторые люди вполне могут воспользоваться вашей добротой и открытостью, чтобы манипулировать вами. Не давайте им возможности получить какую-либо выгоду за ваш счёт.

2. Вы стараетесь сохранить мир любой ценой

Вы можете быть очень беззлобным и терпеливым человеком, но в некоторых случаях вам нужно уметь давать отпор. Перестаньте всеми силами избегать конфликтов.

Вы должны помнить о самоуважении, даже если вы ненавидите спорить и ссориться. Если вы позволите себе промолчать и проглотить обиду, ваше миролюбие могут принять за слабость.

3. Вы не озвучиваете то, что действительно чувствуете

Если ваши слова никому не навредят, значит, говорите то, что чувствуете на самом деле.

Не всегда нужно быть предельно вежливым из страха обострить отношения. Иногда вам нужно озвучить своё мнение независимо от того, что о вас думают или могут подумать другие.

4. Вы пытаетесь быть идеальным

Прислушайтесь к своему истинному «я» и к своему внутреннему голосу.

Перестаньте возводить других на пьедестал и ругать себя за собственные недостатки. Примите свои слабости и всё время напоминайте себе, что совершенных людей не бывает.

5. Вы стараетесь всех осчастливить

Прекратите пытаться всем всегда и везде угодить. В любом случае обязательно найдётся тот, кто будет вами недоволен, как бы вы «из кожи вон ни лезли».

Вы не можете сделать всех счастливыми, потому перестаньте тревожиться о чужом мнении и поступайте так, как считаете правильным вы сами.

6. Вы не сопротивляетесь эмоциональному давлению и насилию

Вам следует чётко осознавать, когда над вами доминируют, обманывают, заставляют испытывать чувство вины, стыда или неполноценности. Не позволяйте людям проецировать на вас собственную неуверенность.

Никто не может заставить вас ощущать себя неудачником без вашего на то молчаливого согласия. Перестаньте соглашаться с ролью нечастной жертвы.

7. Вы считаете мир справедливым местом

Прекратите отрицать реальность и примите её как есть, даже если это больно и страшно. Не позволяйте своей наивности и чрезмерному идеализму мешать вам видеть истину.

Первый шаг к освобождению – это осознание разницы между добром и злом, между тем что правильно и что неправильно.

8. Вы говорите «да», когда на самом деле хотите сказать «нет»

Научитесь тому, как постоять за себя в любой ситуации, и не чувствуйте себя виноватым за то, что вы кому-то отказали.

У вас есть право голоса, у вас есть собственное мнение, а ваше чувство собственного достоинства никак не зависит от внешнего одобрения.

Нет – это нет!

9. Вы ставите нужды и потребности других людей превыше своих

Ваши интересы так же важны, как и интересы других, потому что вы такой же человек, как и все остальные. Хватит жертв и компромиссов, на которые вы постоянно соглашаетесь.

Вы теряете себя и свою личность, пытаясь дать другим людям то, что они не хотят или не могут дать себе сами.

10. Вы думаете, что вы недостаточно хороши и не заслуживаете многих вещей в жизни

Вы достойны всего самого прекрасного, что только может предложить вам жизнь. Если вы каждый день стремитесь стать лучше, вы уже хороший, достойный и уникальный человек.

Воспряньте духом, соберите всю силу воли в кулак и возьмите на себя ответственность за собственную жизнь.