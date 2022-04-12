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3 часа назад

Раскрыта связь между характером девушки и размером ее сумки

Lenta.ru

Российский психолог, гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова раскрыла связь между характером девушки и размером ее сумки. Комментарий эксперта приводит издание «5-tv.ru».

Раскрыта связь между характером девушки и размером сумки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка заявила, что маленькие сумки выбирают легкие в общении женщины, которые предпочитают решать проблемы по мере их поступления. Кроме того, владелицы подобного аксессуара, как правило, уравновешенны и привыкли доверять окружающим, отметила Адрианова.

«Маленькая сумочка — это про базовые чувства спокойствия и безопасности, которые так необходимы, чтобы быть счастливой», — объяснила она.

В свою очередь, обладательницы больших сумок, по словам психолога, желают предусматривать все детали и контролировать происходящее. Собеседница издания добавила, что использование подобного вместительного изделия свидетельствует о внутренней тревоге девушки. При этом если объемный аксессуар пустой или полупустой, значит, его хозяйка склонна упускать предоставленные ей шансы.

В то же время Адрианова пояснила, что вместительные сумки, заполненные разнообразными предметами, сигнализируют о том, что женщина не доверяет своему партнеру.

«Причина — она в принципе не доверяет мужчинам и всему миру, это чревато внутренним конфликтом. С одной стороны, она хочет чувствовать себя маленькой девочкой и хочет, чтобы о ней заботились, а с другой — мечтает о том, чтобы мужчина взял на себя решение всех проблем», — отметила она.

Владелицы маленьких сумок, напротив, привыкли полагаться на партнера и перекладывать на него ответственность.

В марте британский эксперт в области моды раскрыла связь между видом нижнего белья и характером человека. Телезвезда Миранда Холдер (Miranda Holder) рассказала, что трусы-стринги чаще всего носят любители вечеринок, а также личности, которые стремятся стать знаменитыми.

«Любители стрингов всегда следят за тем, как они выглядят, и следуют всем модным трендам. В их гардеробе сексуальная одежда преобладает над повседневной», — уточнила она.

Психология,Ольга Адрианова,
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