Как понять, что вам завидуют: 4 неочевидных признака

Зависть — одно из самых неприятных чувств, которые только может испытывать человек. В большинстве случаев зависть разрушает только того человека, который переполнен ей по отношению к другу, знакомому или коллеге, но нередко бывает так, что негатив передается и на жертву этой самой зависти, и в этом случае уже необходимо решать вопрос с человеком, который может крайне отрицательно повлиять на вашу жизнь и, что нередко происходит — карьеру. Мы вместе с психологом собрали самые важные моменты, которые помогут понять, что человек вам действительно завидует.

Вам делают фальшивые комплименты

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Как правило, вычислить неискренность довольно просто — человек просто не скупится на похвалу и часто не видит границ. При этом очень быстро вы узнаете, что за вашей спиной тот же самый человек не упускает возможности принизить вас и ваши достижения. Здесь важно не сорваться и не начать предъявлять претензии, дав понять, что вы в курсе двойной игры — завистливый человек очень хитер и будет все отрицать, а вы окажетесь в глупом положении. Действуйте прямо только тогда, когда сами подловили завистника.

Завистник не станет общаться с вами, когда вы добьетесь успеха

Таким людям сложно переживать чужую удачу. Они всегда поджидают момент, когда вы оступитесь, чтобы оказаться рядом и добить вас окончательно. Чаще всего такие истории случаются в рабочем коллективе, но также никто не застрахован от подобного отношения в личной сфере. Будьте внимательны. Как только вы добьетесь заметных результатов, ваш недоброжелатель отступит на второй план, вы не сможете этого не заметить.

Он будет вам подражать

Еще один «звоночек» — завистливый человек будет повторять за вами. Чем сильнее вы выделяетесь на фоне остальных коллег или друзей, тем больше внимания вам будет уделять такой человек. Вы можете заметить, что внезапно кто-то из вашего окружения перенял вашу манеру говорить, одеваться или даже подход к работе. Не спешите радоваться, что вы — пример для подражания, чаще всего речь идет о человеке, который вас тайно недолюбливает, а его повторы за вами — всего лишь способ добиться того же уровня успешности, что и вы.

Завистник будет давать «полезные» советы

Самое неприятное, что может произойти при долгом общении с завистливым человеком — разрушение вашей привычной жизни. Если мы подпускаем такого человека слишком близко, есть вероятность проникнуться к нему ложной симпатией, а это может быть очень опасно как для вашей личной жизни, так и для карьеры.