Что такое тревожный тип привязанности и как с ним жить

Никому из нас не хочется быть отвергнутыми и почти все мечтают об эмоциональной близости. Однако если вы слишком часто беспокоитесь о возможном расставании, ревнуете и еле сдерживаете желание проверить чужой телефон, возможно, вам свойственен тревожный тип привязанности. О том, как построить отношения без тревоги, “Рамблеру” рассказали кандидат наук и практикующий психолог Евгения Трубина и опытный коуч Елена Захарова.
Существует три основных типа привязанности: тревожный, избегающий и надежный. Для первого, одного из наиболее распространенных, характерно желание полного слияния с партнером, стремление к контролю его действий и интересов. Время, проведенное без партнера, может казаться скучным и бессмысленным. Все это продиктовано леденящим страхом быть покинутым, а крахом жизни представляется тотальное одиночество.
В большинстве случаев искать причины стоит в детстве человека, отмечают эксперты. Рассмотрим две ситуации.
В первой – молодая девушка быстро вступает в отношения, но все они разрушаются из-за ревности и боязни быть покинутой. В детстве родители относились к ней холодно: все время работали и почти не проводили с ребенком время, в семье была не принята тактильная близость.
Другая ситуация: взрослая женщина в браке не могла избавиться от желания полностью контролировать мужа. В семье к ней относились с большим вниманием, она была центром жизни для матери, которая сходила с ума от расцарапанных ребенком на площадке коленок и всегда была рядом.
Наши эксперты предложили несколько приемов, которыми можно воспользоваться уже сейчас, если ваш тип привязанности – тревожный.
Самоподдержка. Найдите, что вы можете и хотите делать без партнера. Это может быть что угодно: маникюр, поход в музей, чтение книг, прогулки с собакой. Попробуйте намеренно ввести эти занятия в свое расписание и уделять этому время, чтобы научиться проводить время с главным человеком вашей жизни — с самим собой.
Письмо любви и поддержки. Напишите себе на случай, если захочется узнать, кто и кому поставил лайк, письмо с добрыми словами. Похвалите себя за свои сильные стороны, напомните, чем вы в себе гордитесь. Это может быть сложным заданием. Но постарайтесь проговорить и написать как можно больше и как можно искреннее.
Работа над счастливыми и комфортными отношениями начинается с себя, поэтому не забывайте уделять себе время: уверенные люди, чья жизнь интересна для них самих, особенно привлекательны для окружающих.