Что такое тревожный тип привязанности и как с ним жить

Никому из нас не хочется быть отвергнутыми и почти все мечтают об эмоциональной близости. Однако если вы слишком часто беспокоитесь о возможном расставании, ревнуете и еле сдерживаете желание проверить чужой телефон, возможно, вам свойственен тревожный тип привязанности. О том, как построить отношения без тревоги, “Рамблеру” рассказали кандидат наук и практикующий психолог Евгения Трубина и опытный коуч Елена Захарова.

Фото: Ben White/unsplash.com Ben White/unsplash.com

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Существует три основных типа привязанности: тревожный, избегающий и надежный. Для первого, одного из наиболее распространенных, характерно желание полного слияния с партнером, стремление к контролю его действий и интересов. Время, проведенное без партнера, может казаться скучным и бессмысленным. Все это продиктовано леденящим страхом быть покинутым, а крахом жизни представляется тотальное одиночество.

Важно сказать, что мы понимаем, как заманчиво заниматься самодиагностикой в интернете — к нам постоянно обращаются за консультациями люди, которые уже все про себя решили. Однако в процессе работы часто выясняется, что навешанные ими ярлыки ложны и работать нужно совсем с другим. Поэтому, если вы испытываете серьезные проблемы в сфере отношений, в первую очередь стоит обратиться к квалифицированному специалисту. Евгения Трубина Психолог

Как формируется “тревожный тип привязанности”?

В большинстве случаев искать причины стоит в детстве человека, отмечают эксперты. Рассмотрим две ситуации.

В первой – молодая девушка быстро вступает в отношения, но все они разрушаются из-за ревности и боязни быть покинутой. В детстве родители относились к ней холодно: все время работали и почти не проводили с ребенком время, в семье была не принята тактильная близость.

Ребенок чувствовал себя ненужным. Модель отношений, воспринятая в детстве, привела к поиску недополученного уже во взрослом возрасте через стремление к полной эмоциональной близости. Евгения Трубина Психолог

Другая ситуация: взрослая женщина в браке не могла избавиться от желания полностью контролировать мужа. В семье к ней относились с большим вниманием, она была центром жизни для матери, которая сходила с ума от расцарапанных ребенком на площадке коленок и всегда была рядом.

Воспринятое с ранних лет ощущение своей центральной роли в жизни близкого влияет и на отношения во взрослом возрасте, становясь причиной развития тревожного типа привязанности. Евгения Трубина Психолог

Как работать?

Мы часто вынуждены работать с клиентами, которых разбили попытки проработки травм без опытного специалиста. Поэтому, помня о святом правиле “не навреди”, мы не приводим конкретные практики, а даем опорные точки, на которые можно обратить внимание, если сейчас у вас нет возможности пойти в терапию. Елена Захарова Коуч

Наши эксперты предложили несколько приемов, которыми можно воспользоваться уже сейчас, если ваш тип привязанности – тревожный.

Самоподдержка. Найдите, что вы можете и хотите делать без партнера. Это может быть что угодно: маникюр, поход в музей, чтение книг, прогулки с собакой. Попробуйте намеренно ввести эти занятия в свое расписание и уделять этому время, чтобы научиться проводить время с главным человеком вашей жизни — с самим собой.

Письмо любви и поддержки. Напишите себе на случай, если захочется узнать, кто и кому поставил лайк, письмо с добрыми словами. Похвалите себя за свои сильные стороны, напомните, чем вы в себе гордитесь. Это может быть сложным заданием. Но постарайтесь проговорить и написать как можно больше и как можно искреннее.

Хорошим вариантом будет записать речь на диктофон, чтобы учиться слышать себя. Это поможет обрести внутреннюю опору, помнить о своих сильных сторонах и работать со страхом быть покинутым. Елена Захарова Коуч