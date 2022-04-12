Женщинам рассказали о способе поднять самооценку

Гештальт-терапевт Алла Бажан заявила, что успешность женщины в личной жизни и карьере не дает гарантии адекватной самооценки. Специалист отметила, что россиянки часто страдают, ощущая себя «недоженщинами», и рассказала о способах поднять свою ценность в собственных глазах изданию «Аргументы и Факты».

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Бажан отметила, что для повышения самооценки способ «посмотреть в зеркало и сказать себе, что ты самая лучшая» малоэффективен, так как любовь к себе и понимание собственной значимости формируются как изнутри, так и через принятие и поддержку окружением и близкими людьми. В то же время, по словам гештальт-терапевта, российские женщины часто на основе стереотипов, воспитания и среды создают себе представления о стандартах красоты и успешности, и это делает их несчастными и не позволяет им чувствовать себя полноценными.

Специалист посоветовала женщинам научиться оценивать и адекватно ценить собственные дела и присваивать себе свои достижения, а не приписывать их окружению. Для этого надо избавиться от внутренних запретов и комплексов. «Необходимо слышать мнение других о себе и важности своих действий для других и признавать это, принимая восхищение и благодарность окружающих. Это опять же нелегкий труд», — добавила Бажан.