Чем опасны несдержанные обещания

Наверняка каждый хотя бы однажды давал обещание. Однако в некоторых случаях так поступать нельзя, особенно если человек заранее понимает, что сдержать слово у него не получится. Об этом предупредили специалисты в области эзотерики.

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Для начала следует отметить, на какие жизненные аспекты влияют обещания. В первую очередь действует правило бумеранга. Посыл отправляется во вселенную, которая должна помочь в его реализации.

«Если человек и не планировал ничего делать, то и результат для него может быть крайне опасным. Вселенная воспринимает это как обман и, словно бумерангом, возвращает наказание за неправду. В дальнейшем это может замедлить прямую энергетическую связь и достучаться с реальными желаниями станет сложнее»,

— предупредили специалисты.

Когда человек не держит слово, уровень доверия у окружающих к нему значительно снижается, теряется самоуважение, ослабевает удача, притягиваются беды, иногда ухудшается здоровье, уходят близкие люди, начинается продолжительная черная полоса в жизни, вселенная перестает слышать просьбы, пишет Мagistika.

В частности, существует два обещания, которые нельзя давать ни в каком случае.

Фраза «Мы всегда будем вместе» изначально связана с обманом. Жизнь настолько непредсказуема, что в подобные планы вмешиваются различные и редко приятные обстоятельства. Например, если один из влюбленных заболеет, та же участь будет ждать и второго.