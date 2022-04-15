Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
4 часа назад

Физическая активность оказалась способна влиять на депрессию

Lenta.ruиещё 2

Исследователи из Школы клинической медицины Кембриджского университета в Англии выявили связь между физической активностью и депрессивным расстройством. Оказалось, что занятия спортом способны влиять на течение и развитие депрессии. Выводы работы описаны в JAMA Psychiatry.

Физическая активность оказалась способна влиять на депрессию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе работы ученые проанализировали 15 исследований с данными о физических упражнениях и депрессивных расстройствах у 191 тысячи испытуемых. Выяснилось, что почти 12 процентов случаев депрессии можно было бы предотвратить с помощью занятий спортом.

Люди, которые занимались быстрой ходьбой хотя бы 2,5 часа в неделю, имели меньше шансов заболеть депрессивным расстройством, чем те, кто вообще не занимался никакими упражнениями. Кроме того, те испытуемые, которые выполняли хотя бы половину рекомендуемого количества физической активности, имели на 18 процентов более низкий риск депрессии. У тех, кто выполнял все рекомендации, риск развития депрессии был на 25 процентов ниже.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители