Назван способ выстроить личные границы при общении с людьми

Психолог и кандидат наук Уитни Касарес рассказала, как выстроить личные границы в общении. В статье для Psychology Today она заявила, что люди, которые не обладают данным навыком, ставят потребности других выше собственных и испытывают внутренний дискомфорт.

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Психолог перечислила признаки отсутствия личных границ и назвала способ отстроить их самостоятельно. Во-первых, по ее словам, люди, которые не имеют личных границ, стремятся угождать окружающим и быть «хорошими» в любой компании, забывая о личных желаниях. Такое поведение, по мнению Касарес, ведет к постоянному раздражению и внутренним психологическим проблемам.

Как объясняет специалист, человек без личных границ часто соглашается на предложения других людей, даже если не хочет этого. Другими признаками, свидетельствующими о неумении постоять за себя, являются беспокойство о мнении посторонних людей, стремление угождать, трудность с принятием решений и непонимание собственных желаний. Психолог подчеркивает, что мнение людей без личных границ не воспринимают в коллективе, из-за чего они постоянно испытывают неудовлетворенность.

Однако, по мнению психолога, выстроить здоровые личные границы можно самостоятельно. Доктор Касарес советует при любой совместной деятельности с другими людьми сразу четко обозначать требования и ожидания, чтобы далее не испытывать с этим проблем. Например, сразу сообщите начальнику, что не можете задерживаться на работе больше установленного времени, поскольку имеете определенные обязанности в семье.