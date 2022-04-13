5 реально эффективных способов справиться со стрессом

Чувствуете, что ваши силы и нервы на пределе? Появилась апатия, хронический недосып и беспокойство, казалось бы, на ровном месте? «Рамблер» поговорил с врачом-психиатром Вероникой Сысоевой и выяснил, как эффективно бороться со стрессом, не впадая в крайности.
Фото: Кадр из фильма «Париж, я люблю тебя» Кадр из фильма «Париж, я люблю тебя»
В первую очередь рекомендовала бы заниматься профилактикой стресса. Думать об этом еще до начала стрессовой ситуации, чтобы в момент накала страстей человек мог сориентироваться и даже по максимум обезопасить себя. Полностью от стрессов мы избавиться не можем. Даже маленькие дети испытывают стресс, что уже говорить о взрослых людях, поэтому нам к этому нужно готовиться заранее.
Первый из базовых инструментов борьбы со стрессом — образовать у себя новое, правильное, нетоксичное мышление. Оно может формироваться не только с помощью работы с психотерапевтом и подсознанием, но и за счет того, что человек интересуется, как другие люди переживали сложные ситуации: что у них получалось, что нет. Когда мы интересуемся современными тенденциями, новым мышлением, это работает нам на пользу. Когда у нас мышление становится близким к свободному от ограничивающих убеждений, мы правильно выстраиваем свою жизнь и быстрее ориентируемся в критических ситуациях, понимая, в какую сторону двигаться, чтобы быстрее избавиться от дискомфорта.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
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Эксперт отмечает, что интерес к психологии, психотерапии помогает лучше справляться с негативными эмоциями. Проблемные места, слабые стороны можно прорабатывать как со специалистом, так и самостоятельно. Читать книги на психологические темы, узнавать о новых техниках, которые есть в общем доступе. Вероника Сысоева подчеркивает, что важно понимать, как себе помочь в стрессовой ситуации, чтобы избежать неприятных последствий от пережитых эмоций.
Следующим методом борьбы со стрессовыми ситуациями является ведение здорового образа жизни. Но здесь я подразумеваю ведение здорового образа не только в момент стрессовых ситуаций, а до их начала. У человека, который избавился от пагубных привычек, больше шансов справиться со стрессовой ситуацией легко и быстро, не заболеть и не выпасть из жизни на неопределенное время. Наш образ жизни — это опора которая помогает нам справиться с трудностями.
Если у человека есть хронические болезни, за ними нужно следить и регулярно обследоваться, проходить терапию на постоянной основе или курсами в зависимости от рекомендаций врача.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
По словам психолога, в момент, когда случилась стрессовая ситуация, стоит попробовать технику, помогающую впасть в детство. Например, покататься на горке или на коньках в компании друзей, запустить воздушного змея или поиграть в подвижные игры. Как считает Сысоева, это поможет преодолеть психологически сложную ситуацию, в которой человек находится, посмотреть на нее под другим углом, снять внутренний стресс, который со временем накапливается.
Есть и другой способ избавления от стресса. Нужно искусственно создать себе ситуацию, которая поможет отвлечься от негатива. Например, прыгнуть с парашютом, покататься на параплане. Для тех, кто боится летать, есть авиатренажеры, которые полностью повторяют кабину пилота и пейзажи за окнами. Можно также использовать виртуальную реальность для разгрузки мозга и тела, существуют программы, которые смогут создать стресс, а после погрузить вас в состояние медитации.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®