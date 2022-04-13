5 реально эффективных способов справиться со стрессом

В первую очередь рекомендовала бы заниматься профилактикой стресса. Думать об этом еще до начала стрессовой ситуации, чтобы в момент накала страстей человек мог сориентироваться и даже по максимум обезопасить себя. Полностью от стрессов мы избавиться не можем. Даже маленькие дети испытывают стресс, что уже говорить о взрослых людях, поэтому нам к этому нужно готовиться заранее.



Первый из базовых инструментов борьбы со стрессом — образовать у себя новое, правильное, нетоксичное мышление. Оно может формироваться не только с помощью работы с психотерапевтом и подсознанием, но и за счет того, что человек интересуется, как другие люди переживали сложные ситуации: что у них получалось, что нет. Когда мы интересуемся современными тенденциями, новым мышлением, это работает нам на пользу. Когда у нас мышление становится близким к свободному от ограничивающих убеждений, мы правильно выстраиваем свою жизнь и быстрее ориентируемся в критических ситуациях, понимая, в какую сторону двигаться, чтобы быстрее избавиться от дискомфорта.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®