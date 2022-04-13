Раскрыт механизм появления фобий у человека

«Фобия — один из способов справляться с эмоциональным напряжением, более или менее контролируемый. За ней может стоять как страх, так и любые другие переживания, даже сексуальное возбуждение, которое не находит разрядки. В своей практике я часто спрашиваю пациентов: «Что вы чувствуете?», «Как вы боитесь?» И часто выясняется, что дело не в страхе, а в отвращении», — отметил эксперт.