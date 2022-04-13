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32 минуты назад

Раскрыт механизм появления фобий у человека

Мира Маркина

Как способ справиться с эмоциональным напряжением превращается в защитный механизм психики, изданию «Газета.Ru» рассказал практикующий психолог Роман Стручаев.

Раскрыт механизм появления фобий у человека
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт отметил, что для психики человека характерно несколько видов страха — естественный, невротический и фобический. Именно последний зачастую сохраняется продолжительное время.

«Фобия — один из способов справляться с эмоциональным напряжением, более или менее контролируемый. За ней может стоять как страх, так и любые другие переживания, даже сексуальное возбуждение, которое не находит разрядки. В своей практике я часто спрашиваю пациентов: «Что вы чувствуете?», «Как вы боитесь?» И часто выясняется, что дело не в страхе, а в отвращении», — отметил эксперт.

Найти причину появления фобии можно, используя различные подходы, считает эксперт. Например, антропологический. Роман Стручаев привел пример с трипофобией (страхом дыр и отверстий). Есть обоснованное предположение, что ее появление связано с нежеланием человека получить физическую травму. Ведь отверстия на предметах схожи с повреждениями на теле человека.

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Психология,
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