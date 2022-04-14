Психолог назвал способ выработать мышление победителя

Психолог, эксперт в области спорта и кандидат наук Лаура М.Миле в статье для Psychology Today рассказала, как выработать мышление победителя. Она объяснила, что достижение высоких результатов зависит от позитивного мышления и правильного внутреннего диалога, а также назвала способ применять этот навык в обычной жизни.

Психолог отмечает, что чемпионское мышление помогает человеку одерживать победы и успешно преодолевать трудности. По ее словам, позитивный внутренний диалог с собой позволит изменить восприятие ситуаций и уверенно выстоять в самых сложных моментах жизни.

«То, как мы думаем, может изменить траекторию нашей жизни», — подчеркивает Миле.

На основании исследований, которые психолог проводила среди профессиональных спортсменов, она обнаружила связь между спортивными достижениями и мышлением. Миле объясняет, что победы одерживают спортсмены, которые внутренне настроены на высокий результат и позитивно мыслят в течение игры. Психолог отмечает, что правильный внутренний диалог настраивает мозг и все тело на высокую производительность, и, таким образом, приводит к наилучшему результату.

По ее словам, навык позитивного мышления необходим и за пределами спортивных площадок, в повседневной жизни и работе. Она советует выработать его, практикуясь в «зональном мышлении», которое позволит осознавать свою роль в коллективе, думать о других членах команды, будь то коллеги или родные и близкие, и смотреть на ситуацию комплексно, чтобы достигнуть высокого результата.

«Сила позитивного разговора с самим собой, позитивного мышления и последовательного умственного распорядка — это разница между хорошим игроком и великим игроком. Путешествие, которое мы называем жизнью, полно взлетов и падений, и важно то, как мы реагируем на этот процесс», — отмечает Миле.