Названы шесть легких способов быстро справиться со стрессом

Нейробиолог, кандидат наук Кэролин Лиф назвала шесть легких способов быстро справиться со стрессом. Эксперт отмечает, что краткосрочный стресс может быть полезным — он стимулирует принятие быстрых решений, но, когда человек не справляется с нервами, все идет наперекосяк, говорится в статье на портале Today.

Лиф перечислила простые способы совладать со стрессом, взять себя в руки и успокоиться. Один из них — «радужное дыхание». Оно подходит для тех людей, кто не может сосредоточиться. Нужно нарисовать на листе радугу, сесть удобно и, проводя пальцем от одного конца радуги до другого, вдыхать через нос (пока палец не окажется на середине), а затем — выдыхать, ведя пальцем от середины до конца радуги.

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Еще одна творческая техника для борьбы с беспокойством — «объятия бабочки». Нужно начать с нескольких глубоких вдохов. Затем сделать паузу, чтобы почувствовать себя лучше.

«Скрестите руки на груди, обняв себя за плечи», — советует эксперт.

С закрытыми глазами следует сосредоточиться на дыхании. Затем коснуться груди каждой рукой, имитируя бабочку, машущую крыльями на вашей груди. Следует найти ритм дыхания и продолжать постукивать по груди, советует специалист.

Для снятия стресса и расслабления Лиф предлагает упражнение «вздыхание». Техника включает в себя двойной вдох через нос с двумя короткими вдохами и выдохами через рот. Это помогает уменьшить приток крови к сердцу, что сразу уменьшает чувство стресса и беспокойства, говорится в статье.

Если прошлые методы не работают, то, по мнению нейробиолога, может помочь перезагрузка с помощью тихого крика. В течение 30-90 секунд делается глубокий вдох животом, затем — безмолвный крик (имитация движения лица во время крика, но без звука). После нужно вытолкнуть воздух через горло, чтобы издать хриплый крик, советуют специалист.

Осознанная прогулка с поиском на пути ранее не замеченных вещей также эффективно отвлекает от стрессовой ситуации, утверждает Лиф. Можно попробовать искать на лужайках незнакомые растения или пытаться различать голоса птиц.

Последним из череды советов нейробиолог называет мечту.

«Закройте глаза и позвольте разуму блуждать и мечтать в течение нескольких минут. Пока ваш разум блуждает, обратите внимание на детали, которые вы представляете. Воображение активирует те же области мозга, как если бы вы на самом деле выполняли действие. Счастливые мысли помогают создать частоту в мозгу, подавляющую негатив, вызванный реакцией на стресс», — резюмирует эксперт.