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59 минут назад

Психолог озвучил семь убивающих гормоны счастья фраз

Lenta.ru

Психолог Петр Галигабаров решил разобрать феномен счастья через призму нейрофизиологии и заявил, что негативные мысли препятствуют синтезу гормонов, отвечающих за позитив, в организме. В разговоре с изданием «Доктор Питер» он озвучил семь убивающих гормоны счастья в организме фраз.

Психолог озвучил семь убивающих гормоны счастья фраз
Фото: UnsplashUnsplash

Так, по мнению психолога, не стоит сомневаться в своих способностях или внешнем виде. Фразы, мысли и установки: «я не нравлюсь окружающим», «люди обо мне плохо подумают», «проще не общаться с окружающими, чтобы не расстраиваться» лишь усугубят ситуацию и ухудшат психоэмоциональное самочувствие.

Также не стоит пасовать перед трудностями и запрещать себе пробовать что-то новое. Чтобы не ограничивать свои возможности, психолог рекомендует отказаться от фраз: «этот мир очень скучный», «впереди меня не ждет ничего интересного», «я неудачник, поэтому нет смысла заводить отношения», «ничего хорошего уже не будет».

По словам эксперта, несчастному человеку не хватает серотонина, который как раз и помогает человеку добиваться успеха и быть на голову выше других. Также в этом случае может наблюдаться дефицит окситоцина, который вырабатывается при позитивном взаимодействии с окружающими, и дофамина, помогающего открывать в себе что-то новое и двигаться вперед.

«Очень важно прислушиваться к своим мыслям и правильно их излагать, ведь именно они влияют на эмоции, поведение и ощущение счастья», — подытожил Галигабаров.

Ранее психологи перечислили основные привычки, которые сокращают продолжительность жизни.

Психология,
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