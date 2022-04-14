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2 часа назад

Стала известна причина постоянного стресса у большинства россиян

Lenta.ruиещё 1

Психолог Светлана Колосова назвала неопределенность причиной стресса у подавляющего большинства взрослых россиян. По мнению эксперта, психика человека работает так, что ей всегда нужна определенность, а ее отсутствие вызывает чувство тревожности, сообщает News.ru.

Названа причина постоянного стресса у большинства россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным опроса, проведенного сервисом «Доктор рядом», 69 процентов россиян жалуются на постоянную повышенную тревожность, сообщил РБК. Из них 57 процентов отметили, что стали нервничать гораздо сильнее, чем раньше, а 12 процентов назвали свою тревогу не сильно изменившейся.

Светлана Колосова объяснила: человек становится счастливым, когда понимает происходящее вокруг.

«Выделяются гормоны, которые успокаивают, — поясняет психолог. — Люди лучше спят, чаще улыбаются».

По ее мнению, успокаивать себя мыслями, что нужно чуть-чуть переждать плохой период и все наладится, недейственно в нынешних реалиях.

Для успокоения Колосова советует отказаться от чтения всех новостей подряд и не пытаться в них разбираться. Эффективный метод, способный поддержать психику, — «жить в трех плоскостях»: размышлять, что сделать сейчас, чтобы улучшить жизнь сейчас, думать о будущем и прикидывать, что сделать для уменьшения потерь.

Ранее эксперты назвали простые техники борьбы со стрессом. Нейробиолог Кэролин Лиф посоветовала научиться правильно дышать, беззвучно кричать, отправляться на осознанные прогулки, и не только.

Психология,Светлана Колосова,
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