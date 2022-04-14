Психолог предложил способ повысить уровень самоконтроля

Эксперт в области клинической психологии и нейропсихологии в США Араш Эмамзаде проанализировал исследование профессора психологии Брента Робертса и его коллег, опубликованного в апрельском номере журнала Trends in Cognitive Sciences и выявил способ повысить уровень самоконтроля. Своими выводами психолог поделился с изданием Psychology Today.

Психолог утверждает, что сила воли и самоконтроль помогают добиться желаемого, а также улучшить здоровье и отношения. Он предложил несколько простых способов, с помощью которых можно научиться терпению и, как следствие, начать предпочитать более долгий и сложный путь решения проблемы, который приведет к отличному результату, перед легким и быстрым, за которым, однако, последует лишь удовлетворительный результат. В качестве показательного примера Эмамзаде предложил выбор между более дешевым отпуском, но в ближайшее лето, или дорогим путешествием мечты, но через два года.

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Специалист посоветовал работать над двумя типами навыков: выработать в себе умение ждать и желание ждать. К первой группе он относит навык переключения внимание. Например, в ожидании важного звонка можно отвлечься на телевизор, музыку или что-то еще интересное. Психолог также не рекомендует принимать важные решения в состоянии усталости, голода или стресса, иначе будет сложно противостоять соблазну и проявить выдержку. Также, по его мнению, важно составить план и следовать ему и стараться при этом сохранять позитивный настрой. Помимо этого, стоит переосмыслить отношение к тому, чего очень хочется, чтобы сделать это менее привлекательным и избавиться от эмоциональной нагрузки. В дальнейшем, по его словам, этот навык поможет справиться с нетерпеливостью и соблазнами.

Чтобы увеличить желание ждать, Эмамзаде дал совет выждать некоторое время перед тем, как делать важный выбор, а не скоропалительно принимать решение. Так, по его словам, если посмотреть меню ресторана из дома, а не уже на месте, шанс сделать более осознанный выбор увеличивается. Психолог советует твердо увериться в том, что спокойное ожидание, а не импульсивные решения в итоге приведут к настоящему успеху. Также он рекомендует почаще представлять себя из будущего, который, благодаря выдержке себя из настоящего получил желаемое.