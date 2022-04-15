Психолог назвал убивающие гормоны счастья фразы

Негативные мысли препятствуют синтезу гормонов, которые отвечают в организме человека за счастье, считает психолог Петр Галигабаров. Специалист перечислил семь фраз, убивающих гормоны позитива, пишет портал «Доктор Питер».

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По мнению эксперта, не следует сомневаться в своих способностях или внешнем виде. Фразы и мысли «я не нравлюсь окружающим», «люди обо мне плохо подумают», «проще не общаться с окружающими, чтобы не расстраиваться» только ухудшат психоэмоциональное состояние человека.

Галигабаров добавил, что не следует пасовать перед трудностями и запрещать себе пробовать что-то новое. Чтобы не ограничивать себя, стоит отказаться от установок «я неудачник, поэтому нет смысла заводить отношения», «впереди меня не ждет ничего интересного», «ничего хорошего в моей жизни уже не будет».

По словам психолога, несчастному человеку не хватает «гормона счастья» – серотонина, который помогает добиваться успеха. Кроме того, в этом случае может наблюдаться дефицит окситоцина, который вырабатывается при позитивном общении с окружающими, а также дофамина, который помогает открывать в себе что-то новое.