Почему легче принимать решения за других

Давать советы, кажется, проще простого. Мы отлично знаем, что сделали бы на месте кого-то другого — в карьере, отношениях, других сферах жизни. А вот принимать самостоятельные решения в тех же вопросах уже сложнее. Разбираемся, почему так происходит.

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Почему увидеть решение чужих проблем проще, чем своих собственных? Если кто-то подумывает устроиться на новую работу, попросить о повышении или просто выбрать новый вкус мороженого, лучший вариант действий кажется нам очевидным. А вот с собственными проблемами такой ясности нет. Чтобы разобраться, почему так происходит, T&P перевели статью Эвана Полмана, старшего преподавателя маркетинга в Висконсинской школе бизнеса.

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Как мы мыслим, когда принимаем решения

Когда нужно сделать выбор за другого человека, люди меньше учитывают риски, чем когда принимают собственные решения. Это стало понятно благодаря исследованию, которое мы провели совместно с учеными из Восточно-Китайского и Синьцзянского педагогических университетов. Мы изучали, как люди работают с информацией, чтобы сделать выбор за другого, и как это отличается от ситуации, когда они выбирают что-то для себя. Нас интересовало, ищут ли они больше информации в первом случае и меняется ли способ ее оценки в зависимости от того, для кого делается выбор.

Мы провели восемь экспериментов, в которых приняли участие более тысячи человек. Участникам давали список ресторанов, вариантов работы или анкет с сайтов знакомств, все с подробным описанием. Затем мы просили их сделать выбор — для себя или кого-то другого.

Оказалось, что участники не только выбирали по-разному: отличалось и то, как они подходили к этому процессу. Выбирая для себя, люди уделяли больше внимания деталям, мелочам — мы назвали это осторожным мышлением. Оно подразумевает, что решение принимается более обдуманно, с учетом возможных рисков. Вместо того чтобы ознакомиться со множеством вариантов, люди предпочитали изучить всего несколько, но на более глубоком уровне.

А вот с выбором за других ситуация была иной. Участники исследования анализировали множество вариантов, сравнивали их, но деталями не слишком интересовались. Разнообразие решений оказалось привлекательнее, чем их практичность. Люди выбирали смелее и предпочитали что-то новенькое — мы назвали такое мышление авантюрным. Кроме того, они, как показало мое предыдущее исследование, с большим удовольствием рекомендовали бы этот выбор другим.

Все это соотносится с результатами моего более раннего исследования. Мы с Кайлом Эмичем, ученым из Делавэрского университета, выяснили, что решения, принятые за других, оказываются более креативными, чем принятые для себя. Пытаясь решить чужие проблемы, мы чувствуем вдохновение. Идеи приходят свободно, и мы можем оценивать их без чрезмерного анализа.

Вполне возможно, что то, о чем я говорю, покажется вам знакомым. Вспомните, когда вы в последний раз просили о повышении. Многие люди боятся спрашивать об этом (включается осторожное мышление), но часто эти же люди поддерживают своих друзей или коллег, если те хотят получить повышение для себя. Здесь уже начинает работать авантюрное мышление. Давая советы другим, люди мыслят более оптимистично: они фокусируются на более позитивной информации, представляют более благоприятные последствия и считают, что нужно действовать. Но делая собственный выбор, люди стараются предвидеть все, что может пойти не так, и постоянно сомневаются.

Немного практики

О чем говорят результаты нашего исследования? На наш взгляд, прежде всего о том, что важно иметь наставника или друга, который будет с вами честен. Это поможет вам увидеть проблему с другой точки зрения и принимать более правильные решения.

Другой важный вывод заключается в том, что от собственных проблем лучше дистанцироваться. Так вы сможете стать консультантами сами для себя. Может быть эффективно обращаться к себе в третьем лице — как если бы вы обращались к кому-то другому. Или притвориться, что решение принимает кто-то за вас, и представить, как бы этот кто-то видел ситуацию. Тут можно подумать об известных людях: как бы решил вашу проблему Стив Джобс?

Третий вывод таков: возможно, проще всего позволить другим делать выбор за вас. Постоянно появляются сервисы и приложения, которые дают людям возможность предлагать готовые решения. Например, за вас могут выбрать одежду, еду, книги или декор для дома.