Мужчина в декрете: почему в России этого стыдятся

Фото: Кадр из фильма "В погоне за счастьем" Кадр из фильма "В погоне за счастьем"

Тема нового выпуска — мужчина в декрете. Мужчина-домохозяин, мужчина-хранитель семейного очага, можно назвать как угодно. По статистике, в России только два процента мужчин использует возможность уйти в декретный отпуск, хотя государство предоставляет совершенно одинаковые права мужчинам и женщинам. Но до сих пор самая распространенная реакция — "что? сидеть с детьми? еще чего, не мужское это дело". Отсюда и мощный перекос в воспитании детей — в огромном количестве семей отцы участвуют в жизни детей только номинально и приходят с работы, когда ребенок уже спит.

Видео дня

С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы поговорили о настоящем партнерстве, о том, как решиться отказаться от стереотипов и делать так, как лучше твоей семье, и о том, как заставить общество принять твой выбор.

Что обсуждаем

Герой выпуска оставил работу и начал заниматься детьми, пока его супруга строит карьеру. Пару все устраивает, однако они столкнулись с тотальным непринятием их семейного устройства окружением. Друзья и бывшие коллеги называют мужчину "мамочкой", а близких родственник считают, что он и вовсе "не мужик".

"Когда родственники и друзья узнали о нашей ситуации, то отреагировали очень странно. Мой отец возмутился, сказал, что я не мужчина и что лучше бы я грузчиком устроился, чем возиться с манной кашей, пока жена работает. Тесть и теща надулись и заявили, что настоящий мужик не выгнал бы жену из декрета пахать и не прохлаждался бы дома, а нашел бы любую работу".

Мужчина прервал отношения с токсичным окружением, но теперь начал сомневаться, правильно ли он поступил, выбрав воспитание детей вместо карьеры.

Коротко о главном

1:10 История героя.

4:00 Женщина на работе, мужчина — в декрете. Это нормально?

7:00 Гендерные стереотипы в России.

10:00 Усталость женщин от однообразия и самореализация.

12:20 Взаимодействие с токсичными родственниками. Манипуляции и обесценивание.

16:50 Конструктивная и неконструктивная критика. Как формируются нормы.

19:00 Что означает потеря старого окружения.

22:48 «Ты не мужик». Страх потери патриархального устоя и непринятие себя.

26:09 Как отражается на детях мужское воспитание.

29:09 Кем вырастают дети без внимания отца. Роль эмоциональной связи с родителями.

32:54 Итоги выпуска.

Чтобы не пропускать выпуски, подписывайтесь на подкаст «Грабли» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.